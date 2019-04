Verkehrsunfall in Wien-Floridsdorf: Offenbar kein illegales Rennen

Ein 19-Jähriger erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, ein 27-Jähriger eine schwere Armverletzung

Wien – Ein Verkehrsunfall auf der Prager Straße in Wien-Floridsdorf, bei dem am Samstagabend sechs Autos teilweise schwer beschädigt worden waren, ist nach aktuellem Stand der Informationen aus den Einvernahmen nicht das Ergebnis eines illegalen Straßenrennens gewesen. Das teilte Pressesprecher Paul Eidenberger am Montag amit.

Laut dem Verkehrsunfallkommando dürften die Autos mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen und beim Fahrstreifenwechsel kollidiert sein, hieß es seitens der Polizei am Sonntag. Ein 19-Jähriger erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, ein 27-Jähriger eine schwere Armverletzung. Es entstand erheblicher Sachschaden. (APA, 1.4.2019)