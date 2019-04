Dagmar Koller: "Minikleider über 50 – das geht gar nicht"

foto: katharina gossow

Caroline Messensee "Meine Inspiration ist Paris"

"Ich finde, man sollte schon versuchen, mithilfe der Mode etwas aus sich zu machen. Bei mir fing das schon in der Kindheit an. Zu Hause waren die aktuellsten Modetrends zwar nie ein wirkliches Thema, aber einige Sachen habe ich schon gelernt: Man besitzt lieber weniger Stücke, die aber von besserer Qualität und zeitlos sind. Beim Einkauf kommt es mir unter anderem auf die Umgebung an. Ich würde nie in ein Einkaufscenter gehen, um mir Kleidung zu kaufen, weil ich diese großen Konsumtempel nicht unterstützen möchte.

Hier in Wien kleiden sich die Leute konservativ. Sie trauen sich vieles nicht, weil die anderen komisch schauen könnten. Ich habe 20 Jahre in Paris gelebt, die Einstellung zur Mode ist dort eine völlig andere. In der französischen Hauptstadt trägt man auch Sachen, die lustig oder clownesk wirken. Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz, dass man ohne Strümpfe aus dem Haus geht, sobald es keine Minusgrade mehr hat.

Jeder holt dort im Rahmen seiner Möglichkeiten das Beste aus sich heraus. Man sieht jeden Tag junge Frauen in der Metro sitzen, die auch nicht unbedingt das große Geld verdienen und trotzdem fesch aussehen. Das ist bei den Französinnen wie eine angeborene Fähigkeit. Die können tragen, was sie wollen, die haben die richtige Haltung, um sich herzuzeigen. Da liegt für mich auch ein Stück weit der Unterschied zwischen Stil und Mode. Deswegen sind bis heute auch die Straßen von Paris meine größte Inspiration, was Mode angeht. Man kann sich von den Menschen immer etwas abschauen.

Ich finde aber auch, dass Wien auf einem guten Weg ist. Er ist weit, aber wenn die Stadt wie jetzt bessere Lokale, eine lebendige Kunstszene etc. bekommt, dann verändert sich auch die Gesellschaft. Mode hängt viel mit unserem Umfeld zusammen. Weil ich diese Entwicklung beobachte, gehe ich mittlerweile gerne durch die Stadt und stöbere in Secondhandgeschäften nach schönen Sachen, genau so wie ich es auch in Antiquariaten mache." (Thorben Pollerhof, 5.4.2019)

Caroline Messensee ist die Direktorin des Artcurial Österreich in Wien, eines Nebensitzes des französischen Auktionshauses. Seit 2014 ist sie zurück in ihrer Heimatstadt.

Caroline Messensee in einem Kleid von Marni und Stiefeletten von Isabel Marant.

