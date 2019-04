Britisches Unterhaus sucht heute weiter nach Brexit-Ausweg

Theresa Mays Regierung droht indes die Kernschmelze: EU-Freunde und Brexiteers drohen jeweils mit Rücktritt, sollte Brexit zu hart oder zu weich werden

Wir schreiben den 1. April, und Großbritannien ist noch immer EU-Mitglied. Was vor wenigen Monaten noch als verunglückter Aprilscherz belächelt worden wäre, ist nun Realität. Dreimal haben die britischen Abgeordneten im Unterhaus zu London den EU-Austrittsvertrag von Premierministerin Theresa May zurückgewiesen – ob und wann das Vereinigte Königreich nun austritt, weiß niemand so genau.

Heute wird jedenfalls einmal mehr nach einem Ausweg aus dem Chaos gesucht. Und zwar im Parlament, wo am Nachmittag zum zweiten Mal in Form von Probeabstimmungen nach Alternativen zu Mays Deal gesucht wird. In der vergangenen Woche hatten die sogenannten "indicative votes" der Abgeordneten über acht mögliche Auswege acht Ablehnungen ergeben.

Was steht heute zur Auswahl?

Am Montagnachmittag wird Parlamentssprecher einige der Optionen auswählen, über die dann am Abend abgestimmt wird.

Einseitiges Recht zur Aufhebung des "Backstop"

Damit soll Großbritannien die EU bis 22. Mai verlassen können. Zugleich soll es den sogenannten Backstop aufheben können. Mit dem Backstop soll eine harte EU-Außengrenze zwischen Irland und dem britischen Nordirland verhindert werden. Gleichzeitig soll Großbritannien in der Zollunion bleiben, bis ein Handelsabkommen mit der EU geschlossen wird. Solange die Briten aber in der Zollunion sind, dürfen sie keine Handelsverträge mit anderen Staaten schließen, was Befürworter eines schnelle Brexits ablehnen. Ob die EU den Briten ein einseitiges Recht zur Aufkündigung des Backstop einräumen könnte, gilt als unwahrscheinlich.

Ausscheiden ohne Abkommen

Damit soll das Land am 12. April ausscheiden, wenn ein Abkommen bis dahin keine Mehrheit im Unterhaus findet. Ein ähnlicher Antrag wurde in der letzten Runde aber schon mit großer Mehrheit abgelehnt.

Die Zollunion

Gefordert wird, dass ein Austrittsabkommen nur geschlossen wird, wenn das Land in der Zollunion bleibt. Das müsste aber mit der EU verhandelt werden, die bisher substanzielle Ergänzungen am Vertrag ablehnt. Ein ähnlicher Vorstoß scheiterte zuletzt im Parlament nur knapp.

Gemeinsamer Markt

Verlangt ein Abkommen mit der EU nach dem Vorbild von Norwegen. Man bliebe in einem gemeinsamen Markt einschließlich von gesonderten Zoll-Regelungen. Der Antrag fand bei der letzten Abstimmung keine Mehrheit.

Referendum zu Vertrag mit der EU

Hier wird zunächst eine Volksabstimmung über einen Vertrag mit der EU verlangt. Danach soll er vom Parlament ratifiziert werden. Der Vorstoß scheiterte beim letzen Mal recht knapp.

Volksabstimmung gegen einen No-Deal-Austritt

In einer Volksabstimmung soll entschieden werden, dass das Land die EU nicht ohne Vertrag verlassen darf. Einen solchen Antrag gab es bisher noch nicht.

Austritt nur mit Ja des Parlaments

Sollte auch zwei Tage vor dem Austritts-Termin noch kein Vertrag mit der EU im Parlament gebilligt worden sein, müsse die Regierung sich um eine weitere Verschiebung des Austritts bemühen. Sollte eine solche Verlängerung nicht zustande kommen, müsse noch kurz vor dem Austritt eine Zustimmung des Parlaments für einen Exit ohne Vertrag eingeholt werden. Gebe es diese nicht, müsse der Brexit ganz abgeblasen werden. Ein Vorstoß mit ähnlicher Zielrichtung fand beim letzten Mal keine Mehrheit.

Großbritannien in Handelszonen mit EU belassen

Der Vorschlag zielt darauf, dass das Land in verschieden Handelsabkommen mit EU-Staaten bleiben soll. Der Antrag traf zuletzt schon auf große Ablehnung.

Labour in Umfragen weit vor Tories

Einem Bericht der Tageszeitung "Mail on Sunday" zufolge könnte es dann am Dienstag zu einer Stichwahl zwischen Mays Abkommen und dem Vorschlag des Parlaments kommen. Sollte es zu Neuwahlen kommen, liegt einer Umfrage der "Mail on Sunday" zufolge die oppositionelle Labour-Partei fünf Prozentpunkte vor Mays konservativer Partei. Doch ob Labour-Chef Jeremy Corbyn gelingt, woran May zu scheitern droht, einen geordneten Brexit zu orchestrieren nämlich, ist ungewiss.

May riskiert einem anderen Zeitungsbericht zufolge im Brexit-Streit den Zusammenbruch ihrer Regierung, falls sie ihren Brexit-Vertrag nicht durch das Parlament bekommt. Mehrere proeuropäische Minister wollten zurücktreten, sollte May sich für einen EU-Austritt des Vereinigten Königreiches ohne Folgeabkommen entscheiden, berichtete die "Sunday Times". Zugleich wollten mehrere Brexit-Anhänger in der Regierung ihr Amt niederlegen, sollte sich May für eine Zollunion mit der Europäischen Union oder einen langen Brexit-Aufschub entscheiden.

Juncker drückt auf die Tube

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will sich nicht in die Frage eines möglichen zweiten Brexit-Referendums einmischen. Darüber müsse allein das britische Volk entscheiden, sagte Juncker am Sonntag dem italienischen TV-Sender RAI. Er bekräftigte zudem frühere Aussagen, wonach das Parlament in London zwar bislang klargemacht habe, was es nicht wolle. Offen bleibe aber, welche Wege es unterstützen würde. Er würde es begrüßen, wenn es in den kommenden Stunden oder Tagen zu einer Vereinbarung zwischen Großbritannien und der EU kommt. (flon, Reuters, 1.4.2019)