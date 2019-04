Aprilscherze im Netz: Smartphone-Spuren in Wiener U-Bahn, Musk singt "RIP Harambe"

Tinder verlangt Größennachweis – auch heuer treiben wieder allerlei Persönlichkeiten und Firmen Schabernack zum 1. April

Der erste April ist da. Und der Start in den Monat wird traditionell von allerlei Schabernack begleitet. Auch Techfirmen und andere Unternehmen ziehen mit. Eine Ausnahme bleibt heuer allerdings Microsoft, wo man sich selbst einen Aprilscherz-Boykott verordnet hat.

Diese Aprilscherze sind uns soweit untergekommen:

Musk singt "RIP Harambe"

Tesla-Chef Elon Musk hat zum 1. April überraschend eine Karriere als Musiker begonnen. Sein Künstlername, den er auch schon in seinem Twitter-Profil eingetragen hat, lautet nun "Jung Musk". Auch seine erste Single ist bereits draußen. Im Lied "RIP Harambe" liefert er eine etwas merkwürdige Huldigung für den Gorilla aus dem Zoo von Cincinnati, der 2016 erschossen worden war, nachdem ein dreijähriges Kind in das Gehege gefallen war. Der Affe wurde nach dem Vorfall zu einem Internetmeme.

Googles Tulpen-Assistent und Snake in Maps

Google zeigt sich heuer zum 1. April wieder verspielt. Nutzer der Google Maps-App finden nun eine Implementation des Games-Klassikers Snake, die sie auf ihrem Handy spielen können.

Außerdem hat man den Google Assistant um eine neue Funktion für Pflanzenliebhaber erweitert. Dank intensiver Forschungen ist er nun in der Lage, mit den weltbeliebtesten Blumen – Tulpen – zu kommunizieren. Diese können nun Wasserbedarf melden oder sich bei Bedarf selbst Musik einschalten.

Tinder-Größencheck

Wer auf Tinder nach Techtelmechteln und Partnern sucht, soll künftig besser vor unehrlichen Angaben geschützt werden. Das Tinder-Team hat festgestellt, dass viele Menschen, die laut eigenem Profil 178 Zentimeter messen, meist eigentlich zehn Zentimeter kleiner sind. Eine neue Technologie soll auf Profilfotos, auf denen User neben bekannteren Gebäuden stehen, automatisch die Größe berechnen und die korrekte Eintragung erkennen können. Ganz so leicht hat man es dabei den Beobachtern nicht gemacht, denn die Aprilmeldung veröffentlichte man schon Ende März.

Und auch der Diskonter Hofer hat sein Produkt zum heutigen Datum bereits vorgestellt. Nämlich den Handytarif "Hot Retro", der für zehn Euro monatlich 1.000 Gesprächsminuten mit klassischer 60/60-Taktung mitbringt. Dazu gibt es zur Anmeldung gratis eine Wählscheibe zum Anschließen an das Smartphone – auf Wunsch auch mit Viertelanschluss für noch mehr Nostalgie. (gpi, 01.04.2019)

Oneplus Warp Car

Der Handyhersteller Oneplus hat zum heutigen Tag den Einstieg in eine neue Branche verkündet. Mit dem "Warp Car" stellt man das "am schnellsten ladende Elektroauto der Welt" vor. Es bleibt abzuwarten, ob Musk einen Konter auf diesen Aprilschmäh liefern wird.

Smartphone-Spuren bei den Wiener Linien

Um das Zusammenleben zwischen sogenannten "Smartphone-Zombies" und dem Rest der Gesellschaft zu vereinfachen, ergreifen die Wiener Linien nun Maßnahmen. Und zwar hat man sich ein Konzept aus China abgeschaut. In den U-Bahn-Stationen sollen eigene Gehspuren für Handynutzer wieder für mehr Ordnung und weniger Kollisionen im Fußverkehr sorgen.

EU-Copyright: Feuerwehr sucht neuen Signalton

Die Freiwillige Feuerwehr der oberösterreichischen Stadt Hagenberg sucht derweil verzweifelt nach einem neuen Signalton. Denn, so heißt es in einem Facebook-Posting, der aktuelle Warnlaut fällt dem neuen EU-Urheberrecht zum Opfer. Vielen Dank an User mkkuti für den Hinweis.

Sodastreamme

Eine Weltneuheit präsentieren uns der Astronaut Scott Kelly und der Sprudelmaschinenhersteller Sodastream. Die Erfindung Sodasstreamme macht ein elektrisches Gerät für prickelige Drinks unnötig, denn es kann einfach das Kohlenstoffdioxid im eigenen Atem beim Hinenblassen verwenden. Revolutionär! Vielen Dank an User nenioscio für den Hinweis.

Schnitzel-Zahnpasta

Mit einer urig-österreichischen Innovation meldet sich der Essenslieferservice Mjam. Unter dem Motto "Putz' dich satt" hat man eine Zahnpasta mit Schnitzelgeschmack am Start. Fun Fact: So unrealistisch ist diese Erfindung nicht, denn Zahnpasta mit Speckgeschmack existiert bereits. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch diese Austro-Variante realisiert und zum neuen Renner unter den Touristensouvenirs wird.

Hightech an der Leberkäsetheke

Billa hingegen plant den nächsten Schritt bei der Individualisierung von Mitnehm-Essen. An der Leberkäsetheke können Kunden künftig über "Cyberdisplays" festlegen, wie dick die fleischige Scheibe in ihrer Semmel sein soll. Das "synchronisierte Smart-Messer" sorgt dann für millimetergenauen Zuschnitt. Vielen Dank an Leser Austrian Discord für den Hinweis.

Pornhub Baterade

Auch die für ihr meist originelles Marketing bekannte Pornoplattform Pornhub mischt am 1. April mit. Sie stellt einen eigenen Isodrink namens "Baterade" vor, mit dem man alle verlorenen Körperflüssigkeiten zurückgewinnen kann. Vielen Dank an Leser El Turko für den Hinweis.

