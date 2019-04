Maria Scholl neue stellvertretende Chefredakteurin der APA

Verena Leiss übernimmt die Leitung des Oberösterreich-Büros, Lisa Göltl wird stellvertretende Ressortleiterin in der Chronik

Wien – In der APA-Redaktion werden im Frühling mehrere personelle Weichen gestellt. Kulturredakteurin Maria Scholl (34) wird mit 1. April stellvertretende Chefredakteurin. In Oberösterreich übernimmt Verena Leiss (48) im Mai die Leitung des dortigen APA-Büros, sie folgt auf Heinz-Peter Ziegler, der in Pension geht. Lisa Göltl (47) wird mit April stellvertretende Chronik-Chefin.

Maria Scholl studierte vergleichende Literaturwissenschaft und Psychologie und arbeitet seit 2007 für die APA – Austria Presse Agentur. Seit 2010 ist die Wienerin Redakteurin für Kultur und Wissenschaft, seit 2018 nimmt sie überdies regelmäßig die Funktion der Newsmanagerin/Chefin vom Dienst wahr. Die APA-Chefredaktion besteht somit künftig aus Chefredakteur Johannes Bruckenberger, seinen Stellvertretern Werner Müllner und Maria Scholl sowie Katharina Schell.

Staffelübergabe in Linz

Verena Leiss übernimmt die Staffel vom langjährigen Linzer Büroleiter Ziegler. Er leitete den oberösterreichischen Standort der Austria Presse Agentur seit 2004 und war insgesamt fast 40 Jahre für die APA tätig. Leiss arbeitet seit 2001 für die Oberösterreich-Redaktion der APA, seit 2011 als angestellte Redakteurin. Ihren Einstieg in die Medienbranche fand sie nach einem Studium der Landschaftsökologie über den ORF Oberösterreich.

Lisa Göltl blickt auf langjährige Erfahrung im APA-Chronik-Ressort zurück, dem sie seit 1997 angehört. Davor war sie ab 1993 im APA-Büro Niederösterreich. Göltl fungiert ebenfalls seit 2018 als Newsmanagerin. (APA, 1.4.2019)