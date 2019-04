Algeriens Präsident Bouteflika soll seinen Rücktritt vorbereiten

Zuvor hatte Bouteflika eine neue Regierung ernannt

Algier – Algeriens Präsident Abdelaziz Bouteflika bereitet einem TV-Bericht zufolge seinen Rücktritt vor. Dieser Schritt könne am Dienstag erfolgen, berichtete der private Sender Ennahar TV am Sonntag unter Berufung auf Politikkreise. Bouteflika hatte zuvor eine Übergangsregierung eingesetzt.

Zuletzt waren am Samstag Hunderttausende Menschen in der Hauptstadt Algier für einen Rückzug des 82-Jährigen auf die Straße gegangen. Sie fordern auch eine Entmachtung der gesamten politischen Elite. Gegner werfen Bouteflika unter anderem vor, er könne nach einem Schlaganfall vor einigen Jahren sein Amt nicht mehr ausüben und sei eine Marionette. Besonders unter jüngeren Bürgern verliert er an Rückhalt. Fast 70 Prozent der Algerier sind unter 30 Jahre alt. Davon wiederum sind mehr als ein Viertel ohne Arbeit. (APA/Reuters, 1.4.2019)