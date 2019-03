Benzema verhindert Blamage von Real gegen Schlusslicht Huesca

Zweiter Sieg unter Zidane dank Treffer eine Minute vor Schluss

Madrid – Real Madrid hat sich am Sonntagabend in der spanischen Fußball-Meisterschaft zu einem 3:2-(1:1)-Erfolg gegen den Tabellenletzten SD Huesca gemüht. Stürmerstar Karim Benzema verhinderte mit seinem Treffer eine Minute vor dem Abpfiff eine Blamage der Königlichen. Trainer Zinedine Zidane hatte seinen Sohn Luca in der Startformation aufgeboten. Im Angriff gab zudem Brahim Diaz sein Startelf-Debüt.

Der Außenseiter war schon nach drei Minuten überraschend in Führung gegangen. Der Kolumbianer Cucho Hernandez stand völlig frei und konnte den Ball unbedrängt ins linke Eck schießen. Nach 25 Minuten glich der Favorit durch Isco aus, doch es blieb ein erstaunlich ausgeglichenes Duell der ungleichen Rivalen. So mussten die 49.269 Fans im Bernabeu-Stadion bis zur 62. Minute warten, ehe Dani Ceballos Reals Führungstreffer gelang.

Doch die Gäste, die erstmals in ihrer Vereinsgeschichte bei Real antraten, steckten nie auf und kamen nach einer kurz ausgeführten Ecke durch Xabier Etxeita zwölf Minuten später zum zwischenzeitlichen Ausgleich, ehe Benzema das 3:2 besorgte. Da auch Tabellenführer FC Barcelona (2:0 im Stadtduell gegen Espanyol) und Atletico (4:0 in Alaves) gewannen, bleibt es beim Rückstand der Königlichen von zwei Punkten auf den zweitplatzierten Madrider Stadtrivalen. (APA, 31.3.2019)