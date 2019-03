Hütters Frankfurter nehmen Kurs auf Champions League

Nach 3:0 über Stuttgart auf Rang vier – Schalke gewinnt Krisenduell gegen Schlusslicht Hannover mit 1:0 und feiert ersten Erfolg nach sechs Niederlagen

Frankfurt/Hannover – Eintracht Frankfurt von Trainer Adi Hütter bleibt in der deutschen Fußball-Bundesliga auf Erfolgskurs. Mit ÖFB-Teamverteidiger Martin Hinteregger setzte man sich am Sonntag souverän mit 3:0 (1:0) gegen den VfB Stuttgart durch und schob sich in der 27. Runde auf Rang vier und damit einen Champions-League-Platz.

Gegen die Stuttgarter, die auf dem Relegationsplatz 16 in Abstiegsgefahr verharren, traf Filip Kostic (45., 64.) doppelt. Den Schlusspunkt setzte Luka Jovic (84.) mit seinem 16. Saisontor. Als Vierter liegt die in diesem Jahr weiter ungeschlagene Eintracht nun zwei Punkte vor Königsklassen-Konkurrent Mönchengladbach und schon sieben Zähler vor den nächsten drei Bewerbern um einen internationalen Startplatz.

Schalke stoppt Talfahrt

Im Abstiegskampf hat Schalke 04 einen wichtigen Sieg gelandet. Das 1:0 (1:0) beim neuen Schlusslicht Hannover 96 war für die Gelsenkirchener der erste Sieg unter Trainer-Rückkehrer Huub Stevens und das erste Erfolgserlebnis nach zuletzt sechs Niederlagen. Schalke kletterte durch den Sieg mit 26 Punkten auf den 14. Tabellenplatz.

Suat Serdar erzielte in der 39. Minute den entscheidenden Treffer, die beiden Österreicher Guido Burgstaller (nach Zahn-Operation) und der langzeitverletzte Alessandro Schöpf konnten nicht mitwirken. Bei Hannover spielte Verteidiger Kevin Wimmer durch, sein Team hat bereits elf Punkte Rückstand auf den sicher rettenden 15. Platz. Nach übereinstimmenden Medienberichten droht 96-Trainer Thomas Doll und Manager Horst Heldt das Aus. (APA, 31.3.2019)