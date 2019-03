Dabbur-Festspiele beim 5:1 Salzburgs gegen Austria

Israeli glänzte mit vier Treffern gegen die Veilchen – Salzburger wieder vier Punkte vor dem LASK

Salzburg – Titelverteidiger Salzburg hat zum Auftakt der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga am Sonntag dem Druck standgehalten. Zweieinhalb Stunden nach dem 3:0-(3:0)-Erfolg des LASK beim WAC feierten die "Bullen" gegen die Austria einen 5:1-(1:1)-Heimsieg und wahrten so den Vier-Punkte-Vorsprung auf den ersten Verfolger aus Linz. Am kommenden Sonntag treffen die beiden Topteams in Pasching aufeinander.

Mann des Tages war Goalgetter Munas Dabbur. Israels Teamspieler baute mit einem Viererpack (34., 75., 86., 91.) seine Führung in der Torschützenliste mit insgesamt 16 Treffern klar aus. (APA, 31.3.2019)

Fußball-Bundesliga – 23. Runde – Meistergruppe:

Red Bull Salzburg – FK Austria Wien 5:1 (1:1)

Wals-Siezenheim, Red Bull Arena, 10.228, SR Drachta.

Tore:

1:0 (34.) Dabbur

1:1 (41.) Sax (Elfmeter)

2:1 (47.) Minamino

3:1 (75.) Dabbur (Elfmeter-Nachschuss)

4:1 (86.) Dabbur

5:1 (91.) Dabbur

Salzburg: Stankovic – Lainer, Ramalho, Onguene, Ulmer – Samassekou – X. Schlager, Minamino (84. Prevljak), Szoboszlai (72. Junuzovic) – Gulbrandsen (77. Wolf), Dabbur

Austria: Pentz – Madl, Schoissengeyr, Igor – Klein, Jeggo, Matic, Martschinko – Sax, Edomwonyi (72. Turgeman), Prokop (67. Monschein)

Gelbe Karten: Keine bzw. Schoissengeyr, Sax