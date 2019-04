In memoriam Friedrich Achleitner: TV-Tipps am Montag, 1. April

Themenmontag Garten, Thema, Kulturmontag und eine Doku über Winnie Mandela – mit Radiotipps

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Pelze – Pro und Kontra EU-Tierschutz-Kommissar Vytenis Andriukaitis will ein Referenzzentrum für Pelztiere ins Leben rufen. Die Tierschützer Vier Pfoten befürchten, dass dadurch die Pelztierfarmen, die in Österreich verboten sind, wiederauferstehen könnten. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Auf den Spuren der Täter – 25 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda Gerechtigkeit für die Opfer des Völkermords in Ruanda – dieser Aufgabe hat Alain Gauthier sein Leben verschrieben. Gemeinsam mit seiner Frau Dafroza, deren Mutter beim Genozid in Ruanda ums Leben kam, versucht er, Täter, die sich in Europa versteckt halten, vor Gericht zu bringen. Er sucht Zeugen in Ruanda, verfasst Dossiers für die Anklage und stellt seine Erkenntnisse der französischen Justiz zur Verfügung. Bis 20.10, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Garten Rechtzeitig zum Frühjahr und für die Freundinnen und Freunde des Gartelns präsentiert der ORF zuerst Gartenindustrie – Versprechungen und Wahrheiten. 21.05 Gartentipps vom Experten – Der Pflanzenflüsterer Karl Ploberger 21.55 Die Tricks der Gartenindustrie – Was uns blühen kann. 22.45 Grün und schön – Der Bauerngarten. 23.35 Grün und schön – Der englische Garten. Bis 0.20, ORF 3

20.15 NACKTFOTO

Rufmord (D 2018, Viviane Andereggen) Luisa (Rosalie Thomass) ist mit dem jungen Schreiner Finn (Shenja Lacher) glücklich. Als aber auf der Homepage der Schule Nacktfotos von ihr auftauchen, merkt Luisa, dass sie sich mit ihren modernen Unterrichtsmethoden nicht nur Freunde gemacht hat. Eine Lawine kommt ins Rollen: Wütende Eltern und aufgebrachte Kollegen hetzen gegen die Lehrerin, und ehe Luisa das ganze Ausmaß erkennt, ist sie Opfer einer Rufmordkampagne geworden. Bis 21.45, ZDF

21.10 MAGAZIN

Thema Bei Christoph Feurstein: Land ohne Arzt – Ist der Landarzt ein Auslaufmodell? / Geschichte im Netz – Die Welt unserer Vorfahren auf Facebook / Juan Amador – Österreichs erster Koch mit drei Sternen. Bis 22.00, ORF 2

22.25 MANDELA

Winnie Am 2. April 2018 starb Winnie Madikizela-Mandela im Alter von 81 Jahren in Johannesburg. Pascale Lamche erzählt in ihrem preisgekrönten Dokumentarfilm die kontroverse Lebensgeschichte Winnies. Ihr Aufstieg zur Ikone des Befreiungskampfs gegen das südafrikanische Apartheidregime und der tiefe Sturz in den Übergangsjahren nach der Apartheid werden erstmals im geschichtlichen Kontext beleuchtet. Bis 23.50, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Little Britain in Wien – Die britische Community vor dem nahenden Brexit / Celebrity Culture – Die Leibfotografin der (Doppelgänger-) Royals / Im Rausch der Leidenschaft – auf Dokutour mit den Toten Hosen. Um 23.30: In Gedenken an den Architekten Friedrich Achleitner ein Gespräch mit Alfred Dorfer. Bis 0.00, ORF 2

22.45 REPORTAGE

Die Story im Ersten: Milliardengeschäft Inkasso Für seine Doku ist Michael Richter durch halb Deutschland gefahren, um Schuldner zu treffen, die sich trotz ihrer Scham an die Öffentlichkeit trauen. Sein Film erzählt, wie eine Industrie für ihren Profit bewusst in Kauf nimmt, dass Menschen immer tiefer abrutschen. Bis 23.30, ARD

23.35 DOKUMENTARFILM

Der Prozess Der ukrainische Regisseur Sergei Loznitsa rekonstruiert den stalinistischen Schauprozess gegen die Industriepartei im Jahr 1930. Ökonomen und Ingenieure wurde beschuldigt, in den 20er-Jahren Verbindungen mit dem damaligen französischen Premierminister Raymond Poincaré und Politikern des kapitalistischen Auslands unterhalten zu haben. Bis 1.40, Arte