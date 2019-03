Für Radler ist das Befahren von Schutzwegen definitiv tabu

30. Novelle der Straßenverkehrsordnung tritt am Montag in Kraft. Kinder dürfen unter Voraussetzungen künftig früher alleine auf der Straße radeln

Wien – Neue Regeln für Radfahrer bringt die 30. Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO), die seit heute, Montag, gilt. So ist das Befahren von Schutzwegen mit 1. April ausdrücklich verboten – außer links und rechts des Schutzwegs sind Quermarkierungen für die Radfahrerüberfahrt angebracht. Ist das nicht der Fall, muss das Rad geschoben werden. Bisher war diese Regelung gesetzlich nicht genau definiert. Ist ein Radweg zu Ende, gilt bei der Einordnung in den Fließverkehr ab sofort auch für Radfahrer das Prinzip des Reißverschlusssystems: Autos müssen also auch Radfahrer einordnen lassen. Bisher galt für Radfahrer Wartepflicht.

Neu ist, dass Kinder bereits ab neun Jahren allein radeln dürfen. Voraussetzung ist der Besuch der vierten Schulstufe und der Erwerb des Radfahrausweises. Bisher durften Kinder mit Radfahrausweis erst ab zehn Jahren auf der Straße radeln. Tretroller und Scooter ohne Antrieb können ab sofort schon von Achtjährigen auf Gehsteigen oder Gehwegen allein benützt, sofern dies keine Fußgänger gefährdet. Bisher betrug die Altersgrenze zehn Jahre (sofern ein Radfahrausweis gemacht wurde) oder zwölf Jahre.

E-Scooter nicht Teil der Novelle

E-Scooter sind nicht Teil der aktuellen gesetzlichen Änderungen. Die 31. Novelle der StVO wurde aber bereits im Ministerrat beschlossen: Diese sieht vor, dass E-Scooter bis maximal 600 Watt Radfahrern weitgehend gleichgestellt werden. Gehsteige und Gehwege sind künftig tabu. Das Alk-Limit beträgt wie bei den Radlern 0,8 Promille. In Kraft treten soll die Novelle am 1. Juni. (krud, 31.3.2019)