Explosion im "Tatort" aus Köln: Top oder Flop?

foto: orf/ard/martin valentin menke

"So wie der Bauer seine Schweine am Gang erkennt, weiß die Tatort-Gemeinde: Wird in Köln ermittelt, droht meist keine intellektuelle Überforderung. Auch muss niemand die Hand vor Augen halten, um unerträgliche Spannung zu reduzieren", sah Birgit Baumann im TV-Tagebuch des STANDARD. Und ist am Ende doch versöhnlich: "Wider Erwarten nimmt der Krimi dann doch noch Fahrt auf. Aus dem Wirrwarr von Geschichten, die alle zusammenhängen, aber irgendwie nicht zusammenpassen, schält sich ein Motiv heraus."