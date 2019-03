Ried nach Sieg gegen Amstetten einen Punkt hinter Wattens

Elf von 15 Punkten im Frühjahr bisher geholt

Ried – Die SV Ried ist in der 2. Fußball-Liga bis auf einen Punkt an Tabellenführer Wattens herangerückt. Die Innviertler feierten am Sonntag zum Abschluss der 20. Runde einen 2:0-Heimsieg über SKU Amstetten. Die Treffer erzielten Ante Bajic (28.) und Patrik Eler (61./Elfmeter).

Damit holten die Rieder im Frühjahr elf von 15 möglichen Punkten und machten in diesem Zeitraum fünf Zähler auf Wattens gut. Amstetten liegt als 14. auf dem ersten Abstiegsplatz, der rettende Rang 13 ist zwei Punkte entfernt. (APA, 31.3.2019)