Sega Genesis Mini erscheint im Herbst mit 40 Spielen

Starttermin vorerst nur für Japan und die USA fixiert, Hits wie "Sonic the Hedgehog 2" und "Castlevania Bloodlines" im Paket dabei

Eigentlich hätte Segas Retro-Konsole Genesis Mini schon längst erscheinen sollen. Doch produktionstechnische Schwierigkeiten verzögerten den Start, diesen Herbst soll es nun soweit sein – zumindest in den USA und in Japan. Sega hat den 19. September als Starttermin für den Verkauf seiner Mini-Konsole ausgegeben. Ein Veröffentlichungsdatum in Europa ist noch nicht bekannt.

Jederzeit abspeichern können

Der Genesis Mini erscheint mit rund 40 Spielen, darunter befinden sich Klassiker wie "Sonic the Hedgehog 2", "Castlevania Bloodlines", "Powerball" und "Gun Star Heroes". Die Konsole wird über microUSB betrieben und gibt ihr Bild über HDMI aus. Nun können Spieler auch jederzeit im Spiel abspeichern – laut Sega schafft man so vielleicht das Durchspielen von Games, an denen man in den 1990er-Jahren gescheitert ist.

Die Mini-Konsole kostet umgerechnet 80 Dollar, Sega will damit an die Erfolge von Nintendos und Sonys Retro-Geräten anknüpfen. (red, 31.3.2019)