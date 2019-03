Sommerzeit hat begonnen: Uhren werden eine Stunde vorgedreht

Die Uhren wurden wahrscheinlich zum drittletzten Mal umgestellt – Hofer für Winterzeit

Wien – In der Nacht auf Sonntag werden die Uhren in Europa um 02.00 Uhr eine Stunde vor auf Sommerzeit gedreht. Diese Zeitumstellung Ende März wird wahrscheinlich zum drittletzten Mal durchgeführt. Das Europaparlament stimmte diese Woche für eine Abschaffung nach 2021. Die Mitgliedstaaten sollen entscheiden, ob sie dauerhaft Sommer- oder Normalzeit wollen.

EU-Länder, die beschließen, ihre Sommerzeit dauerhaft beizubehalten, sollen die Uhren im März 2021 zum letzten Mal umstellen. Staaten, die die Normalzeit bevorzugen, können die Uhren im Oktober 2021 letztmalig zurückdrehen. Einen Fleckerlteppich verschiedener Zeitzonen will die EU aber vermeiden. Derzeit ist die Zeitumstellung in allen EU-Mitgliedsstaaten einheitlich geregelt.

Hofer für Winterzeit

Die Meinung von Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) zur Zeitumstellung war der Tageszeitung "Österreich" jedenfalls eine Vorabmeldung via Aussendung wert – die Ausstrahlung auf der Onlineplattform "oe24.tv" findet erst am Sonntagabend statt. Hofer spricht sich darin nun doch für die Winterzeit aus: "Persönlich fände ich die Normalzeit, also die Winterzeit, besser. Andererseits, wenn sich Deutschland für die Sommerzeit entscheiden würde, wäre es nicht klug, wenn sich Österreich für die Normalzeit entscheidet."

Die Regierung hatte sich zuvor für eine ständige Sommerzeit ausgesprochen. Diese Option nannte Hofer im Interview "verlockend". Dadurch müssten Kinder jedoch "den halben Vormittag in der Schule im Finstern sitzen", so der Minister: "Das wäre unangenehm." (APA, red, 31.3.2019)