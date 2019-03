Wr. Neustadt unterlag Wacker-Amateuren

Torloses Remis bei Lustenau vs. FAC

Wr. Neustadt – Der SC Wiener Neustadt hat am Samstag in der 2. Fußball-Liga Punkte liegen gelassen. Die Niederösterreicher verloren in der 20. Runde zu Hause gegen die zweite Mannschaft von Wacker Innsbruck 1:2. Austria Lustenau und der Floridsdorfer AC trennten sich 0:0.

Florian Rieder brachte Wacker in der 36. Minute in Führung, Markus Wallner (53.) erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 2:0. Der Treffer von Dominik Reiter (87.) in der Schlussphase war nur noch Ergebniskorrektur.

Tabellarisch veränderte das Ergebnis aber nichts: Wr. Neustadt behielt trotz der Niederlage Platz vier, die Tiroler sind mit drei Punkten weniger Fünfter. Lustenau überholte Kapfenberg und ist Siebenter, der FAC schob sich auf den neunten Platz. (APA, 30.3.2019)

Ergebnisse 2. Liga – 20. Runde:

Freitag

Kapfenberger SV – FC Liefering 0:3 (0:0)

Tore: Puschl (51./Eigentor), Barry (58.), Adamu (70.)

Blau Weiß Linz – WSG Wattens 1:1 (1:1)

Tore: Fröschl (35.) bzw. Santin (30.)

SV Lafnitz – Young Violets Austria Wien 2:0 (0:0)

Tor: Tieber (79.), Varga (90.)

Austria Klagenfurt – FC Juniors OÖ 2:0 (1:0)

Tore: Pichler (4.), Jaritz (54.)

Vorwärts Steyr – SV Horn 1:1 (0:0)

Tor: Mustecic (79.) bzw. Milosevic (92.)

Samstag

SC Wr. Neustadt – Wacker Innsbruck II 1:2 (0:1)

Tore: Reiter (87.) bzw. Rieder (36.), Wallner (53.)

Austria Lustenau – FAC Wien 0:0

Sonntag

SV Ried – SKU Amstetten