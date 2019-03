Bis zu 100 Feuerwehrleute bei Waldbrand in Oberösterreich im Einsatz

Das Feuer war bei Mulcharbeiten ausgebrochen

Buchkirchen – Ein Waldbrand in Buchkirchen (Bezirk Wels-Land) hat am Samstagnachmittag acht Feuerwehren mit bis zu 100 Mitgliedern auf Trab gehalten. Das Feuer war ausgebrochen, als der Besitzer mit einem Mulcher durchgefahren ist und breitete sich auf einer Fläche von 3.000 bis 5.000 Quadratmetern aus, hieß es auf APA-Anfrage beim Landesfeuerwehrkommando am Samstagabend.

Die ersten Feuerwehren wurden um 14.20 Uhr alarmiert. Samstagabend waren noch fünf Feuerwehren im unwegsamen Gelände mit Löscharbeiten beschäftigt. (APA, 30.3.2019)