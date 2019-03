Afghanischer Vizepräsident überlebte Anschlag unverletzt

Der Konvoi von Abdul Rashid Dostum geriet in einen Hinterhalt. Ein Leibwächter wurde getötet

Mazar-i-Sharif – Der afghanische Vizepräsident Abdul Rashid Dostum hat ein zweites Mal unverletzt einen Anschlag überlebt. Auf der Fahrt von Mazar-i-Sharif in der Provinz Balkh in die nördliche Provinz Jawzjan geriet sein Konvoi in einen Hinterhalt, sagte der Sprecher von Dostums Partei Junbish. Dabei sei ein Leibwächter getötet und zwei weitere verletzt worden.

Bisher hat sich niemand zu dem Anschlag bekannt. Vor acht Monaten überlebte Dostum einen Selbstmordanschlag im Kabuler Flughafen unverletzt. Die Extremistengruppe "Islamischer Staat" (IS) reklamierte den Angriff für sich. Dem ehemaligen Milizenführer wird unter anderem vorgeworfen, die Folter eines politischen Rivalen angeordnet zu haben. Dostum gilt als eine der umstrittensten Figuren der afghanischen Politik. (APA, 30.3.2019)