499 vs 799 Euro: Xiaomi attackiert Huawei P30

Unternehmen stellt die Frage, ob ein gutes Handy "ein Vermögen kosten soll"

Nicht selten hat Huawei sich über Apple lustig gemacht. Nun folgt darauf ein Angriff des chinesischen Konkurrenten Xiaomi. Das Unternehmen hat auf Twitter einen Beitrag veröffentlicht, in dem es das Mi 9 dem P30 von Huawei gegenüberstellt. Das berichtet "PCWelt" Dabei nennt das Social-Media-Team die Spezifikationen der Geräte und schreibt dazu: "Denken Sie, dass ein Flaggschiff-Handy ein Vermögen kosten sollte?"

499 vs 799 Euro

Zahlreiche User applaudierten Xiaomis Angriff, einige kritisierten aber auch, dass das Unternehmen recht selektiv vergleiche. Das Mi-9 kostet 499 Euro, das P30 799 Euro. Huawei hat sein Gerät kürzlich vorgestellt, im STANDARD-Kurztest überzeugte das Gerät mit einer sehr lichtstarken Kamera. Ein ausführlicherer Test wird demnächst nachgereicht.

Xiaomi ist für Geräte mit guter Preis/Leistung bekannt. Das erreicht das Unternehmen durch eine niedrige Gewinnspanne – so hat die Firma in der Vergangenheit verkündet, nicht mehr als fünf Prozent an einem Smartphone verdienen zu wollen. Stattdessen wird allerdings auf Werbung gesetzt, die im System integriert ist. (red, 30.3.2019)