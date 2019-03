Brexit-Niederlage: Suche nach Alternativen hat begonnen

Brandon Lewis, die Nummer Zwei der Torys, will alle Möglichkeiten prüfen. May kann sich laut BBC eine neuerliche Abstimmung vorstellen

London – Nach der erneuten Ablehnung des Brexit-Vertrags von Premierministerin Theresa May im Parlament herrscht Unklarheit über das weitere Vorgehen der Regierung. Nach Worten des zweithöchsten Vertreters von Mays Konservativer Partei, Brandon Lewis, müssen nun alle Möglichkeiten geprüft werden, um einen Ausweg aus der festgefahrenen Situation zu finden.

Am Freitag hatte das Unterhaus zum dritten Mal gegen Mays Austrittsvertrag gestimmt. Davor hatten auch Alternativ-Vorschläge vergangene Woche keine Mehrheit gefunden. Großbritannien muss nun bis zum 12. April entscheiden, ob es ohne Vertrag aus der EU ausscheiden, den Brexit längerfristig verschieben oder ihn abblasen will.

Unklar, ob Deal erneut vorgelegt wird

"Wir müssen sehen, was wir als nächstes tun können, und müssen etwas anderes machen", sagte Lewis am Samstag dem BBC-Radio. Mit diesen Worten antwortete er auf die Frage, ob May ihren mit der EU ausgehandelten Austrittsdeal dem Parlament ein weiteres Mal zur Abstimmung vorlegen könnte. Der Tory ergänzte: "Das Parlament wird diesen Prozess fortsetzen, und wir müssen uns alle Optionen anschauen."

Der britische Guardian und die BBC berichten unterdessen May sei geneigt, ihren Brexit-Deal ein viertes Mal zur Abstimmung vorzulegen. Grund dafür sei laut dem BBC-Bericht die zuletzt gestiegene Zahl der Stimmen für das Abkommen.

orf Korrespondentin Pöcksteiner über die Stimmung nach dem gescheiterten Votum

170 der 330 konservativen Parlamentsabgeordneten haben nach einem Bericht der "Sun" einen Brief an die britische Premierministerin Theresa May geschickt, in dem sie den Austritt Großbritanniens aus der EU fordern – auch wenn dies nur ohne Vertrag gehe. "Wir wollen die EU am 12. April verlassen oder aber sehr rasch danach", zitierte das Blatt am Samstag aus dem Brief.

Suche nach Alternativen

Am Montag werden die Abgeordneten versuchen, sich auf einen alternativen Brexit-Plan zu verständigen, der parteiübergreifend über eine Mehrheit verfügt. Am meisten Unterstützung erhielten bisher Vorschläge, die engere Verbindungen zur EU oder ein zweites Referendum vorsehen.

Die Möglichkeit einer Zollunion wurde von Lewis als schwierig bezeichnet. Sie würde den Versprechen der Konservativen vor der Wahl 2017 widersprechen und das Ergebnis des Referendums 2016 nicht respektieren, argumentierte er. Eine BBC-Bericht zufolge wird in der Regierung nicht ausgeschlossen, dass es im Parlament zu einer Stichwahl kommen könnte zwischen Mays Deal und dem am stärksten unterstützten Vorschlag der Abgeordneten. Auf die Frage, ob Neuwahlen die aktuelle Blockade lösen könnten, entgegnete Lewis, er glaube nicht, dass die Briten erneuten an die Urnen gehen wollen.

Weber schließt neues Vorum der Bevölkerung nicht aus

Angesichts des Brexit-Patts hat der EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber eine neue Abstimmung der britischen Bevölkerung nicht ausgeschlossen. "Wenn das Parlament nicht in der Lage ist, Lösungen zu finden, dann ist klar, dass die Bürger in einer Demokratie wieder neu abstimmen müssen", sagte Weber am Samstag auf einem kleinen CSU-Parteitag in Nürnberg.

Ob er damit lediglich ein neues Referendum oder gar Neuwahlen meint, sagte Weber nicht. Die Entwicklung in Großbritannien zeige mit aller Klarheit, was es bedeute, Populisten zu folgen. Europa dürfe diesem Weg in die politische Unsicherheit nicht folgen. "Nach der Entscheidung vom letzten Freitag im britischen Unterhaus sollten wir Europäer einen ruhigen Weg weitergehen", forderte der CSU-Politiker.

Kritik auch an der EU

Der frühere Vizepräsident der EU-Kommission, Günter Verheugen, übte indes Kritik an der Haltung der Europäischen Union im Brexit-Streit. Brüssel mache es sich zu leicht, wenn es den Ball immer wieder an London zurückspiele, sagte der deutsche Sozialdemokrat dem Deutschlandfunk. Stattdessen sei Kreativität auf der Suche nach einem Ausweg gefordert. Der SPD-Politiker riet dazu, bei einer Verlängerung der Ausstiegsverhandlungen nicht erneut in mehreren Etappen den Ausstieg Großbritanniens zu regeln, sondern in einem "Gesamtpaket". Er selbst halte die Einrichtung einer Freihandelszone zwischen der Europäischen Union und Großbritannien für die einzige vernünftige und brauchbare Lösung.

IHS mit Berechnungen zu Hard Brexit für heimische Konjunktur

IHS-Chef Martin Kocher sieht einen geordneten Austritt der Briten aus der EU als am wahrscheinlichsten an. Trotz der chaotischen Entwicklung sei die Wahrscheinlichkeit eines chaotischen Austritts des Vereinigten Königreichs in den letzten Wochen gesunken, sagte er im Ö1-"Mittagsjournal" (Samstag). Ein "Hard Brexit" wäre eine "Zäsur" und langfristig nicht gut für die österreichische Wirtschaft.

Die kurzfristigen Auswirkungen eines "Hard Brexit" auf die Austro-Wirtschaft wären zwar gering, erklärte Kocher. "Langfristig gäbe es wegen der Unsicherheiten aber negative Auswirkungen auf die Konjunktur." Das Institut für Höhere Studien (IHS) senkte am Freitag seine Vorhersage für das heimische Wirtschaftswachstum heuer von zuletzt 1,7 auf aktuell 1,5 Prozent.

Durch den Brexit ändere sich an den neuesten Prognosen nichts, sagte Wifo-Chef Christoph Badelt erst am gestrigen Freitag bei der gemeinsamen Vorlage der neuen Prognose, wonach die Wirtschaft heuer real nur um 1,7 Prozent wachsen wird, statt um 2,0 Prozent, wie noch im Dezember angenommen. Der Brexit würde sich ohnedies nur mit maximal 0,1 bis 0,2 Prozentpunkten des BIP auswirken. "Wir sind von einem 'Smooth Brexit' ausgegangen in unserer Prognose, ein 'Hard Brexit' ändert nicht viel", so Badelt. (APA, dpa, Reuters, red, 30.3.2019)