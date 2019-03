Katzian zu Fachkräften: Regierung geht es um die billigsten Köpfe

Senkung des Lohnniveau bei Rot-Weiß-Rot-Karte verstärkt laut Gewerkschaftschef die Verdrängung am Arbeitsmarkt

Wien – Der Facharbeitermangel und seine Beseitigung sorgen wieder einmal für Debatten. Vor allem die Frage des Zuzugs von Schlüsselkräften aus Nicht-EU-Staaten lässt die Wogen hochgehen. Die Regierung sieht hier viel Potenzial, allerdings gibt es auch Stimmen vor allem in der FPÖ, die sich gegen eine starke Erleichterung der Zuwanderung aussprechen.

Dennoch hat sich die Koalition darauf verständigt, das Regime zu lockern. Konkret erfolgt das über neue Bestimmungen im Zusammenhang mit der Rot-Weiß-Rot-Karte, über die Arbeitnehmer aus Drittstaaten nach Österreich gelangen können.

Dass das Instrument in der Vergangenheit kaum angenommen wurde, hat aus Sicht der Arbeitgeber einen Hauptgrund: Sie beklagen, dass für die Rot-Weiß-Rot-Karte ein zu hohes Gehalt nachzuweisen sei. Derzeit muss beispielsweise eine Person unter 30 Jahren brutto 2610 Euro im Monat verdienen, um in den Genuss dieses Aufenthaltstitels kommen zu können. Nach der von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) vorgelegten Novelle wären es künftig 2088 Euro.

Klage über falsche Anreize

Am Freitag endete die Begutachtungsfrist für die Reform des Ausländerbeschäftigungsgesetzes. Die Arbeitnehmervertreter haben sich in ihren Stellungnahmen kritisch geäußert. Der Österreichische Gewerkschaftsbund beklagt, dass die niedrigeren Gehaltsgrenzen teilweise deutlich unterhalb des Mindestlohns liegen. In der Metallindustrie beträgt diese für Facharbeiter 2234,82 Euro, in der chemischen Industrie bei 2316,55 Euro.

ÖGB-Chef Wolfgang Katzian sieht in der niedrigeren Verdienstschwelle einen weiteren Anreiz, "Fachkräfte aus dem Ausland (trotz entsprechender Qualifikation) als ungelernte oder unqualifizierte ArbeiterInnen einzustellen, um sich entsprechende Entgeltzahlungen zu sparen". Selbst in Branchen, in denen weniger bezahlt wird, hält der ÖGB die Senkung der Gehaltsgrenze für falsch.

Industrie für Lockerung

Vielmehr sollten Löhne und Arbeitsbedingungen verbessert werden, anstatt "billige Fachkräfte aus Drittstaaten anzuwerben". Insgesamt sieht Katzian in der Novelle den Versuch der Regierung, das Lohnniveau in Österreich insgesamt zu senken. Denn durch das Engagement von Arbeitern aus Drittstaaten zu niedrigem Verdienst steige der Druck auf die Bezüge der bereits in Österreich tätigen Arbeitnehmerschaft. Dadurch werde die Verdrängung am Arbeitsmarkt verstärkt. Und Katzian weiter: "Es geht augenscheinlich nicht um die besten, sondern um die billigsten Köpfe."

Ganz anders sieht das die Industriellenvereinigung, die die Senkung der Gehaltsgrenzen begrüßt, da ein regelmäßiges Hindernis für die Erteilung einer Rot-Weiß-Rot-Karte aus dem Weg geräumt werde. Allerdings wünscht sich die Industrie zusätzliche Verbesserungen und verweist dabei auf Deutschland.

Dort wurde mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz die Möglichkeit geschaffen, das gewünschte Personal direkt im Ausland zu rekrutieren. Zudem gibt es bei der Anwerbung ein beschleunigtes Verfahren. "Ähnliche Überlegungen sollten auch in Österreich angestellt werden", betont der Generalsekretär der Industriellenvereinigung, Christoph Neumayer.

Eine gemeinsame Position von Arbeitgebern und -nehmern gibt es aber. Beide Seiten kritisieren, dass mit der Reform keine Lösung für Asylwerber in Lehrlingsausbildung gefunden wurde. Für Katzian ist es "völlig unverständlich", dass kein Wert auf die Arbeitskraft hoch motivierter und oft gut integrierter Leute gelegt werde. (Andreas Schnauder, 30.3.2019)