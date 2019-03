Friedrich Achleitner gestorben: Lautverschiebung

Die Dialektdichtung der "Wiener Gruppe" und die RTL-Deutsch-Generation

Der Architekturkritiker und Dialektsprachkünstler Friedrich Achleitner ist im fast biblischen Alter gestorben. Das verleitete dazu, wieder einmal in den epochalen Gedichtband "hosn rosn baa" (1959) hineinzuschauen, in dem die Giganten Achleitner, H. C. Artmann und Gerhard Rühm versammelt sind. Und diesen Achleitner im oö. Dialekt zu finden:

a wuaschd

is mai himö

mai saidana

roudsaidana

himö

und a exdrawuaschd

is mai exdrahimö

mai exdrasaidana

exdrarousaidana

exdrahimö

(Übersetzungshilfe: Die Schlüsselwörter sind "Wurscht", "Himmel" und "seidener".)

Bange Frage: Kann das eine Generation, die mit Piefke-Deutsch aus den Privatsendern oder "Was guckst du" aufgewachsen ist, noch erkennen?

Oder den H. C. Artmann:

Sog weggd di in da frua di aumschln ni

Na

Oder:

schdade muaazn

schda

muade schdazzn

muade schdazzn

mau

maude schdaudn

schdaude mazz

Das konnte man aber schon 1959 nur als reines Lautgedicht im Wiener Dialektidiom von Gerhard Rühm erkennen. (Hans Rauscher, 29.3.2019)