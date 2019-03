Österreich blickt auf die wärmsten zwölf Monate der Messgeschichte zurück

Zeitraum April 2018 bis März 2019 lag um 2,2 Grad über dem Schnitt der Jahre 1981 bis 2010 – und die waren schon recht warm

Wien – Die Wärmerekorde reichen sich mittlerweile derart die Hand, dass sie leider kaum noch Aufmerksamkeit hervorrufen. Nachdem in Österreich 2018 als das bisher heißeste Jahr der Messgeschichte in die Statistik einging, hat es nun die zwölf wärmsten Monate in Folge gegeben.

"In der mit 1767 beginnenden Messgeschichte Österreichs war ein Zeitraum von zwölf Monaten noch nie so ungewöhnlich warm wie von April 2018 bis März 2019", sagt ZAMG-Klimatologe Alexander Orlik. Der zu Ende gehende März war zudem sehr mild und sehr trocken.

Klar über dem Durchschnitt

"Verglichen mit dem – ohnehin schon sehr hohen – Klimamittel 1981 bis 2010 lag der Zeitraum April 2018 bis März 2019 um 2,2 Grad Celsius über dem Durchschnitt. Im Vergleich mit dem Klimamittel 1961 bis 1990 waren es 2,9 Grad", berichtete Orlik. Die bisher wärmste Zwölf-Monatsperiode war laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) Juli 2006 bis Juni 2007 mit 2,1 Grad über dem Mittel 1981 bis 2010 (und 2,8 Grad über dem Mittel 1961 bis 2010).

Die Serie der überdurchschnittlich warmen Monate setzte sich unterdessen fort. "Der März 2019 liegt in den Niederungen Österreichs um 2,2 Grad über dem Durchschnitt und ist damit einer der 15 wärmsten März-Monate der Messgeschichte", sagte Orlik anhand der vorläufigen Daten. "In den Gipfelregionen war es um 1,5 Grad wärmer als in einem durchschnittlichen März."

Trockenheit vor allem im Osten

Der Niederschlag lag österreichweit im März um 19 Prozent unter dem vieljährigen Mittel. Die regionalen Unterschiede waren groß. Normale bis überdurchschnittliche Regen- und Schneemengen brachte der März vor allem in der Westhälfte des Landes. Im Osten war es dagegen verbreitet um 25 bis 50 Prozent zu trocken. Im Süden des Burgenlandes und der Steiermark fehlten sogar 50 bis 85 Prozent Niederschlag auf einen durchschnittlichen März.

Das Winterhalbjahr (Oktober bis März) war im Gebiet von Unterkärnten über die südliche Steiermark bis zum Südburgenland eines der trockensten der Messgeschichte. Das größtenteils milde Wetter in den Niederungen beschleunigte aber laut ZAMG die Entwicklung vieler Pflanzen. Die Marillenbäume verblühten um etwa zehn Tage früher als in einem durchschnittlichen Frühling. In einigen Regionen strahlen derzeit die Blüten der Forsythie und des Schlehdorns um rund eine Woche früher als im Mittel. (APA, red, 29. 3. 2019)