Warimpex feiert 60-jähriges Bestehen

Das börsennotierte Unternehmen blickte am Donnerstagabend auf die Firmengeschichte zurück

Die seit 2007 börsennotierte Warimpex, deren heutiger Schwerpunkt die Immobilienentwicklung und das Investmentgeschäft sind, feierte Donnertagabend im Museum für angewandte Kunst in Wien ihren 60. Gründungstag.

Die Geschichte der Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG geht zurück bis ins Jahr 1959, als Stefan Folian mit Hans Landesmann die Warimpex Handels GmbH gründete. In den Gründungsjahren, mitten im Kalten Krieg, war die Firma als Warenhandelsgesellschaft spezialisiert auf Kompensationsgeschäfte zwischen Zentral- und Osteuropa, allen voran Ungarn, Polen, Tschechoslowakei und Russland. Der Firmensitz in Wien war das Gate zwischen zwischen Ost und West. Der Firmenname entstand aus dem ursprünglichen Geschäftszweck "Waren Import und Export". Daraus wurde in den vergangenen 25 Jahren eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft, aktuell mit einem Investionsvolumen von mehr als einer Milliarde Euro, darunter vor allem Business- und Luxushotels im Vier- und Fünf-Sterne-Segment mit mehr als 4.500 Zimmern.

Flucht nach Ungarn

Warimpex sei ein "typisches mitteleuropäisches Familienunternehmen" gewesen, "gegründet von jungen, multikulturellen und mehrsprachigen Personen", erzählte die Moderatorin des Abends, Liliana Niesielska. Die Landesmanns entstammen einer liberalen, weltoffenen jüdischen Kaufmannsfamilie, die beim "Anschluss" Österreichs an Hitler-Deutschland von Wien nach Budapest floh. Die Familie kam 1956 nach Österreich zurück und gründete gemeinsam mit Stefan Folian eine Handelsgesellschaft in Österreich – daraus entstand Warimpex. Im Lauf der Jahre übernahm dann Stefan Folian die Geschäftsanteile der Familie Landesmann.

1971 schließlich stieg die nächste Generation in das Business ein. Und das ging so: Stefans Sohn Georg Folian, sein Studienkollege Franz Jurkowitsch und Ilse Holzer waren befreundet. Ilse heiratete Georg Folian, und Studienkollege Franz Jurkowitsch wurde Geschäftspartner und Miteigentümer der Warimpex. Jurkowitsch drückte das anlässlich der Firmenfeier so aus: "Georgs Vater Stefan hat mich eingeladen, in die Firma zu kommen." Georg Folian gestand: "Aus dem Jurastudium ist zwar nichts geworden, dafür aber 47 Jahre Jahre Warimpex an der Seite von Franz Jurkowitsch." Georg Folian ging 2017 als Vorstandsmitglied in Pension. Ganz im Zeichen eines Familienunternehmens prägte auch Frau Jurkowitsch, Veronica Taussig, das Unternehmen: Sie designte das Innenleben vieler Hotels der Warimpex-Gruppe.

In der heutigen Führungsriege der Gesellschaft ist bereits die nächste Generation aktiv: Daniel Folian und Alexander Jurkowitsch. Sie bilden gemeinsam mit Franz Jurkowitsch (Vorstandsvorsitzender) und Florian Petrowsky den Warimpex-Vorstand. Mehrheitseigentümer der Gesellschaft sind die Privatstiftungen der Familien Folian und Jurkowitsch, der Rest ist im Streubesitz. (Claudia Ruff, 29.3.2019)