Bank-Austria-Kunden müssen auf Apple Pay länger warten

Card Complete bestätigte gegenüber einem Kunden, dass der Service 2020 verfügbar sein

Apple Pay startet heuer in Österreich. Kunden von Boon, N26 und Erste Bank & Sparkassen erhalten den Vorzug. Bank Austria-Kunden müssen sich länger gedulden. All jene, die nämlich eine Kreditkarte von Card Complete nutzen, müssen bis 2020 warten. Dies wurde auf Anfrage eines Kunden beantwortet. Card Complete ist österreichischer Kreditkartenmarktführer und weist 1,5 Millionen Karteninhaber auf.

Wie lange bis zum offiziellen Start?

Wann Apple Pay konkret an den Start geht, bleibt noch offen. Die ersten Anbieter haben ihre Ankündigung mit "Coming Soon" versehen. In Deutschland hat N26 ein ähnliches Werbesujet vor dem Start des Apple-Dienstes veröffentlicht. Nach weniger als einem Monat war der Service dann verfügbar. In Österreich könnte ein ähnliches Vorgehen folgen.

Wie Apple Pay funktioniert

Mit Apple Pay ist es möglich, bei NFC-Terminalen mit dem iPhone oder Apple Watch zu zahlen. Die Abrechnung erfolgt über die hinterlegte Kreditkarte. Kleinere Geldbeträge können außerdem über den hauseigenen Messenger iMessages verschickt werden. Eine Zahlung im Netz ist mit dem Service ebenso möglich. Gestartet ist der Dienst im Jahr 2015. (dk, 29.3.2019)