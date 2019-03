Darts-Star van Barneveld tritt zurück und tritt vom Rücktritt zurück

Auf "Ich bin jetzt fertig" folgte nach 13 Stunden "Sollte nicht aus der Emotion heraus sprechen"

Rotterdam – Die "Barney Army" aus 14.000 Fans stand auf den Stühlen, Raymond van Barneveld blickte aus traurigen Augen auf ein Meer aus Oranje. Überwältigt von Gefühlen verkündete der Darts-Großmeister aus den Niederlanden am Donnerstag mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt – für 13 Stunden. Dann nahm er seine Kurzschlussentscheidung ebenso überraschend zurück und offenbarte große private Probleme.

"In meinem Privatleben gab es derart viele Sorgen, persönliche Probleme hatten mich komplett im Griff", sagte der frühere Weltmeister am Freitag, "es war eine Achterbahn der Gefühle." Van Barnevelds Ehe war vor einigen Monaten zerbrochen.

Am Donnerstag in Rotterdam, nach einer 1:7-Abreibung in der Premier League durch Michael van Gerwen, habe es ihn schlicht überkommen, was er schnell bereute: "Ich habe realisiert, dass ich nicht aus der Emotion heraus sprechen sollte." Doch er habe sich geschämt auf der Bühne: "Ich will den Schmerz nicht mehr", waren seine Worte am Abend zuvor gewesen.

Tränen

Mit Tränen in den Augen war er schon Richtung Bühne gegangen. "Ich bin jetzt fertig", stammelte er ins Mikrofon. 13 Stunden später folgte die Rolle rückwärts eines offensichtlich innerlich zerrissenen Mannes: Raymond van Barneveld will seine ruhmreiche Karriere nun doch plangemäß bei der WM im Dezember ausklingen lassen.

Seine Niederlage hatte sich nahtlos in sein letztes Karrierejahr eingefügt. "Die Leute haben keine Ahnung, was ich durchmache. Ich leide Woche für Woche", erklärte van Barneveld, der in der Weltrangliste auf Rang 30 abgestürzt war.

Manager Jaco van Bogedom betrieb umgehend Schadensbegrenzung. "Wir sind zu der Übereinkunft gekommen, dass es besser ist, den Kopf frei zu bekommen und nachzudenken", schrieb van Bogedom auf dem Twitter-Kanal seines Schützlings. Und so kommt es ja nun: Van Barneveld kündigte einige Tage Pause an.

Nicht der erste Beinahe-Rücktritt

Schon 2017 hatte er für Wirbel gesorgt, als er nach seiner Viertelfinal-Niederlage bei den UK Open schrieb: "Ab heute ist es an der Zeit, gut zu leben und Darts Darts sein zu lassen." Tags darauf entschuldigte er sich für das Missverständnis und erklärte, er wolle nur die Teilnahme an Turnieren reduzieren und sich auf seine Familie konzentrieren.

Das Vermächtnis von "Barney", der vom Postboten zur Ikone eines ganzen Sports aufstieg, bleibt unberührt. Mit vier WM-Titeln bei der British Darts Organisation (BDO) stürzte er seine ganze Heimat ins Pfeile-Fieber, nach seinem Wechsel zur PDC machte er sich am 1. Januar 2007 unsterblich. Im WM-Finale gewann er das Duell mit Rekordweltmeister Phil Taylor im wahrscheinlich besten Spiel jemals.

Wie bei seinem englischen Erzrivalen soll bald die Familie in den Vordergrund rücken. "Ich will meine Enkel aufwachsen sehen und mir nicht später erzählen lassen müssen, was ich alles verpasst habe, weil ich Darts gespielt habe", hatte er schon im vergangenen Jahr dem SID gesagt.

Fast schon symbolisch unterbrach er am Donnerstag den letzten Walk-on, um seine Goldkette abzunehmen und diese seinem Enkel Mason um den Hals zu legen. (sid, 29.3.2019)