Tausende Schüler bei "Klimastreik" mit Greta Thunberg in Berlin

Berlin – Vor einem Auftritt der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg sind am Freitag in Berlin tausende Schüler zu einem "Klimastreik" zusammengekommen. Sie versammelten sich am Vormittag im Invalidenpark nahe dem deutschen Wirtschaftsministerium, um zum Brandenburger Tor zu ziehen. Dort sollte die 16-jährige Thunberg zu Mittag zu den Demonstranten der Bewegung "Fridays For Future" sprechen.

Thunberg hatte im Sommer 2018 begonnen, vor dem Parlamentsgebäude in Stockholm für besseren Klimaschutz zu protestieren. Mit Reden bei internationalen Konferenzen erlangte sie weltweite Bekanntheit. Neben den Berliner Schülern streikten am Freitag auch wieder Jugendliche in zahlreichen weiteren Städten, auch in Österreich.

Thunberg wollte nach dem Streik das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung besuchen. Zudem erhält sie am Samstag in Berlin einen Sonderpreis Klimaschutz bei der Verleihung der Goldenen Kamera. (APA, 29.3.2019)

