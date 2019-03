Wiens "größte LAN-Party" mit tausenden Euro Preisgeld findet am Wochenende statt

ESF 2019 im Wiener Donau Zentrum angelaufen

Von heute bis Sonntag findet im Wiener Donau Zentrum das Electronic Sports Festival statt. Dabei handelt es sich um die größte LAN-Party des Landes, die in der 3.000 Quadratmeter großen Diskothek im Donau Plex stattfindet. Der Eintritt zum Festival ist kostenlos. Möchte man an der LAN-Party teilnehmen kostet dies 39 Euro. Dadurch kann man auch an den Turnieren teilnehmen, bei denen Preisgelder in der Höhe von mehreren tausenden Euros winken.

electronic sports festival

Urlaube, PCs und Geld zu gewinnen

Bei Counter Strike: Global Offensive kann das Gewinner-Team etwa 5.000 Euro und fünf Gaming-PCs im Wert von 12.500 Euro gewinnen. Bei League of Legends winken 2.250 Euro und ein Urlaub. Bei Hearthstone, Dota 2, Overwatch und PUBG gibt es 1.000 Euro zu gewinnen. Beim Fifa-Turnier gibt es ein Preisgeld von 7.000 Euro. Die Auseinandersetzungen werden auf Twitch übertragen. Als Sponsoren sind T-Mobile, willla, Coca Cola und Wüstenrot an Bord. (red, 29.3.2019)