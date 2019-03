Die Wirtschaftsflaute kommt: Es wird mies, aber nicht so mies

Die Ökonomen von IHS und Wifo senken ihre Konjunkturprognose für Österreich, die Aussichten sind aber nicht ganz schlecht

Die Party ist zu Ende, das ist die schlechte Nachricht. Nach drei guten Jahren mit kräftigem Wirtschaftswachstum zwischen 2016 und 2018 dürften die kommenden beiden Jahre konjunkturell eher mau werden. Es gibt aber auch eine gute Nachricht: So schlimm wie in den Jahren vor dem Aufschwung, als Österreichs Wirtschaft lange Zeit so gut wie gar nicht gewachsen ist, wird es nicht. Das sind die Kernaussagen der Frühjahrsprognose der Wirtschaftsforschungsinstitute Wifo und IHS, die am Freitag in Wien vorgestellt wurde.

Das Wifo geht davon aus, dass Österreichs Wirtschaft heuer um 1,7 und im kommenden Jahr um 1,8 Prozent wachsen wird. Das IHS ist beinahe traditionsgemäß etwas pessimistischer und rechnet mit 1,5 Prozent heuer und 1,6 Prozent im kommenden Jahr. Vor allem das Wifo hat seine Prognose aus dem Dezember damit spürbar nach unten revidiert. Zuletzt war man noch von einem Wirtschaftswachstum um zwei Prozent heuer ausgegangen. Die Prognose für 2020 blieb bei beiden Instituten im Wesentlichen unverändert.

Verschlechterung in Deutschland und Italien

Österreich bekommt damit die deutliche Verschlechterung der Wirtschaftslage in Italien und Deutschland zu spüren. Das zuletzt starke Wachstum der Unternehmensinvestitionen in neue Maschinen und Fabriken wird sich spürbar verlangsamen. Auch der Warenexport wird sich abschwächen. Allerdings werden die Bauinvestitionen weiter auf hohem Niveau bleiben. Und: Die starke Inlandsnachfrage stützt die Konjunktur und dürfte einen stärkeren Einbruch verhindern.

Dass die Laune der Konsumenten gut bleibt, hat mehrere Ursachen. Laut Wifo lagen etwa die Lohnabschlüsse zuletzt über den Vorjahreswerten. Positiv wirke sich auch der Familienbonus aus, der von Türkis-Blau beschlossen wurde. Der Familienbonus bedeutet ja eine Steuererleichterung für jene, die ihn nutzen können, weshalb mehr Geld für Konsum übrigbleibt. (András Szigetvari, 29.3.2019)