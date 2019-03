"Borderlands 3" enthüllt: Alle Infos zur langerwarteten Loot-Shooter-Fortsetzung

Zugleich kündigte Gearbox an, dass die bisherigen Teile als HD-Remaster erscheinen

Borderlands 3 wurde von Gearbox bestätigt. Zum dritten Teil des Loot-Shooters wurde nun ein Trailer enthüllt, einen Release-Zeitpunkt gibt es hingegen noch nicht. Die Wartezeit bis zum neuen Teil kann man aber mit den vergangenen Ablegern überbrücken – bisherige Borderlands erscheinen nämlich am 3. April als HD-Remaster.

Story des Games

Gamestar.de hat den Trailer des Games analysiert und liefert bereits eine Übersicht über die Story des Spiels, den Klassen und der Spielewelt. So ist der dritte Teil offenbar einige Jahre nach dem zweiten Teil angesiedelt – die Calypso-Geschwister Tyreen und Troy führen als neue Bösewichte die Children of Vault an, ein fanatischer Banditenkult. Im Spiel finden sich auch zahlreiche andere Bekannte aus den vergangenen Teilen. Darunter Tiny Tina, Sir Hammerlock, Marcus, Moxxi, Rhys und Calptrap.

Neue Fähigkeiten

Bei Borderlands 3 ist es nun offenbar erstmals möglich, dass eine Figur mehrere Fähigkeiten aufweist. Im Trailer ist ein Schütze zu sehen, der ein Hologramm seiner selbst erschaffen kann, eine Soldatin, die einen schweren Merch herruft, und ein Roboter, der Tiere zähmen kann. Zudem ist ein Skill zu sehen, bei dem Energiearme verwendet werden.

Gefährliche Autos

Wo genau Borderlands 3 spielt, ist noch offen. So ist im Trailer die Rede von "mehreren Welten". Zu sehen ist ein Wüstengebiet, Sümpfe und eine Stadt. Aufgrund der riesigen Welten benötigt man nun offenbar auch ein Fahrzeug, um umherzukommen. Diese spielten im Trailer eine bedeutende Rolle. Zu sehen waren klassische Jeeps, Trucks, Buggys und Hovercrafts. Diese können offenbar auch bewaffnet werden.

Riesige Auswahl an Waffen

Zuletzt können Spieler wieder mit einer riesigen Auswahl an Waffen rechnen. So sind in dem Clip eine Laserwaffe, ein riesiger Raketenwerfer und ein Gewehr mit Beinchen zu sehen. Mit weiteren irrwitzigen Waffen kann dann zum Release des Games gerechnet werden.

Erfolgreiche Serie

Borderlands 2 gilt vielerorts als bislang bester Loot-Shooter. Das Game wurde 2012 veröffentlicht und erhielt von Kritikern und Spielern gleichermaßen viel Lob. Auch der erste Teil aus dem Jahr 2009 stieß auf großen Anklang. Ob Borderlands 3 noch heuer erscheint, ist offen. (red, 29.3.2019)