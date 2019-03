"Trickserei auf höchstem Niveau": May will nur über Teil des Brexit-Vertrags abstimmen lassen

Das Parlament soll Freitagnachmittag nur den Ausstiegsklauseln zustimmen. Die Regierung will so EU-Bedingungen erfüllen. Eine Mehrheit ist abermals fraglich

Die britische Regierung will am Freitag, dem ursprünglichen Tag des britischen EU-Austritts, im Parlament nun zumindest über einen Teil des Brexit-Pakets mit der EU abstimmen lassen. Das Unterhaus solle über den Ausstiegsvertrag abstimmen, jedoch nicht über die dazugehörige politische Erklärung zu den künftigen Beziehungen mit der EU, erklärte die Regierungsbeauftragte für Parlamentsangelegenheiten, Andrea Leadsom, am Donnerstag. "Über die Zukunft kann noch später verhandelt werden", meinte Leadsom.

Wichtig sei jetzt vor allem zu vermeiden, dass Großbritannien in die Situation gerate, auch noch an der EU-Wahl teilnehmen zu müssen. Laut Regierung sollen damit die mit der EU ausgehandelten Bedingungen für eine Verschiebung des Brexit-Termins bis zum 22. Mai erfüllt werden, ohne das Abkommen als Ganzes ratifizieren zu müssen.

Der Vertrag – die politische Erklärung



Zur Erklärung: Die politische Deklaration ist ein Zusatzdokument, eine gemeinsame Erklärung von Regierungschefin Theresa May und der EU, wie die Beziehung der beiden Partner nach dem Brexit aussehen könnten. Es ist nicht rechtsverbindlich und sollte die Grundlage für Handelsgespräche bilden.

Der beinahe 600 Seiten lange Vertrag selbst beinhaltet hingegen Vereinbarungen, wie im Detail in der Übergangsperiode vom Austritt bis 2020 vorgegangen werden soll. Hier sind auch die Regelungen zum vielzitierten Backstop enthalten.



Ob May die erforderliche Mehrheit erhalten wird, blieb zunächst unklar. Das Umschwenken einiger konservativer EU-Gegner wie Jacob Rees-Mogg ließ sie allerdings darauf hoffen. Gleichzeitig hat allerdings der Mehrheitsbeschaffer der Konservativen, die nordirische Unionistenpartei DUP, eine Zustimmung bereits ausgeschlossen. Der stellvertretende DUP-Chef Nigel Dodds sagte der BBC, dass seine Partei gegen die Vorlage stimmen werde.

Verwirrung wegen Abstimmung

Abgeordnete der oppositionellen Labour-Partei zeigten sich bereits am Donnerstag im Parlament abweisend. Sie stellten die Rechtmäßigkeit des Vorgangs infrage. "Das sieht für mich aus wie Tricksereien auf höchstem Niveau", sagte der Abgeordnete Stephen Doughty. Medienberichten zufolge kündigte die Labour-Führung an, gegen den Vorschlag stimmen zu wollen. Er erwarte nicht, "dass in letzter Minute noch Kaninchen aus dem Hut gezaubert werden".

Auch Mandatare von Mays konservativer Regierungspartei zeigten sich verärgert. Den Abgeordneten werde die Pistole an die Brust gesetzt, mokierten sich einige.

Parlamentspräsident macht Weg frei

Zumindest hat Parlamentspräsident John Bercow die Minimalversion, die die Bedingungen der EU erfüllbar machen soll, zur Abstimmung zugelassen. Bercow hat bisher unter Berufung auf eine 415 Jahre alte Regel, wonach ein und dieselbe Vorlage nicht beliebig oft zur Abstimmung gestellt werden kann, eine solche neuerliche Abstimmung nicht zugelassen, sollte sich der Vorschlag nicht "substanziell" von den beiden vorherigen Versuchen unterscheiden.

Bislang fand das Brexit-Abkommen im Unterhaus keine Mehrheit. Zwar debattierte das Parlament am Mittwochabend über Alternativen. Bei den anschließenden Probeabstimmungen wurden jedoch alle Vorschläge abgelehnt. Am Montag ist eine neue Runde geplant, sollte auch heute die Abstimmung mit einem "No" enden.

Ein Sprecher der EU-Kommission forderte, das britische Parlament müsse nun ein Ja-Votum abliefern. Nur damit könnten die nächsten Schritte vorbereitet werden. Die EU hatte sich bereit erklärt, das eigentlich auf Freitag festgesetzte Datum für den Austritt aus der EU auf den 22. Mai zu verschieben, wenn das Brexit-Abkommen angenommen werde. Andernfalls muss die Regierung bis zum 12. April erklären, wie es weitergehen soll.

Sollte bis heute Mitternacht kein "Ja" des Parlaments vorliegen, wird es wohl vor dem 12. April noch einen Notfall-Gipfel der EU geben müssen.

Abstimmung bereits am Nachmittag

Diesmal soll die Abstimmung bereits früher, nämlich gegen 15.30 Uhr MEZ stattfinden. Davor wird im Parlament wieder debattiert. In letzter Zeit werden die Debatten vor den Abstimmungen angesichts der zunehmenden Dringlichkeit auch immer hitziger. DER STANDARD wird wieder live von der Abstimmung berichten. (red, mhe, 29.3.2019)