"Beidl"-Sager von FPÖ-Mandatar ärgert SP-Gewerkschafter

FSG-Geschäftsführer Mernyi fordert eine Entschuldigung von Vizekanzler und FPÖ-Chef Strache

Wien – Ein obszöner Ausdruck eines FPÖ-Mandatars im Nationalrat am Mittwoch verärgert die SPÖ-Gewerkschafter. Der blaue Abgeordnete Wolfgang Zanger hatte in einem Redebeitrag Betriebsräte als "Beidl" bezeichnet, was das Donnerstagabend veröffentlichte vorläufige stenografische Protokoll belegt. FSG-Bundesgeschäftsführer Willi Mernyi fordert von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache eine Entschuldigung.

Der Ausdruck fiel während der Debatte zum vom Rechnungshof vorgelegten Einkommensbericht Mittwochabend. Zanger verteidigte dabei den Familienbonus und warf Betriebsräten und Gewerkschaftern vor, die Menschen dahin gehend nicht richtig informiert zu haben. "Jetzt siehst du wenigstens einmal, was das für Beidl sind", sagte Zanger dabei in deren Richtung. Protestrufe in Richtung Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) kamen unter anderem von der SPÖ.

"Neue Dimension"

"Wenn ein FPÖ-Abgeordneter völlig ungeniert tausende Betriebsräte derart beschimpft, was sagt das über diesen Menschen und seine Partei aus", meinte Mernyi tags darauf in einer Aussendung. Dass die FPÖ im Parlament Belegschaftsvertreter obszön beschimpft, sei "eine neue Dimension" und kein Lausbubenstreich. "Eine Partei, die in diesem Land mitregiert, muss sich von einer derartigen Beschimpfung distanzieren", meinte Mernyi in Richtung Strache. (APA, 28.3.2019)