Trump: Mexiko tut "nichts" gegen Einwanderer

US-Präsident droht erneut mit Schließung der Grenze zu Mexiko

Washington – US-Präsident Donald Trump hat erneut mit der Schließung der Grenze zu Mexiko gedroht. "Kann die südliche Grenze schließen", schrieb Trump am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Mexiko tut nichts, um dabei zu helfen, den Strom illegaler Einwanderer in unser Land zu stoppen.

Auch Honduras, Guatemala und El Salvador hätten "jahrelang unser Geld genommen und nichts getan". Den oppositionellen Demokraten sei dies "egal".

Druck

Trump hat bereits mehrfach mit der Schließung der Grenze zu Mexiko gedroht. Zu Beginn der fünfwöchigen Haushaltsblockade hatte er im Dezember angekündigt, die Grenze "komplett" zu schließen, sollten der Kongress seine Milliardenforderung für den Mauerbau nicht genehmigen. Die Abgeordneten weigerten sich, Trump rief daraufhin den Notstand aus, um sich Mittel für die Mauer besorgen zu können.

Trump klagt seit Jahren über die Situation an der Grenze zu Mexiko und hatte bereits im Wahlkampf 2016 versprochen, dort eine Mauer zu errichten, um illegale Migration, Drogenschmuggel und Menschenhandel einzudämmen. Er spricht von einer schweren Krise an der Grenze, was Kritiker für völlig überzogen halten. (APA, 28.3.2019)