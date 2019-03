Saubermacher Uwe Ochsenknecht in ARD-Reihe "Die Drei von der Müllabfuhr"

In der ersten Folge mit dem Titel "Dörte muss weg" bekommen es die Müllmänner mit einem Roboter zu tun, der Personal entsorgen soll

Mit Slogans wie "We kehr for You" oder "Eimer liebt Dich" ist die Müllabfuhr in Berlin unterwegs, um für sich und ihre Arbeit zu werben. Die orangen Männer, die täglich unseren Dreck wegputzen, sind jetzt auch Stoff einer fiktiven Reihe, die in der ARD am Freitag um 20.15 Uhr startet.

"Die Drei von der Müllabfuhr" nennt sie Regisseur Edzard Onneken. In der ersten Folge mit dem Titel "Dörte muss weg" bekommen es die Müllmänner Werner (Uwe Ochsenknecht), Ralle (Jörn Hentschel) und Tarik (Daniel Rodic) mit einem Roboter zu tun, der ihnen künftig die Arbeit abnehmen soll.