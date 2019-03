"Game of Thrones" für Eilige: Rückschau in sieben Kapiteln

Am 14. April startet die letzte Staffel von "Game of Thrones". Zum Einsteigen ist es nicht zu spät. DER STANDARD bietet eine kompakte Zusammenfassung der bisherigen Staffeln

ie Orakel in allen Netzen räumen Sansa Stark die besten Chancen auf den Sitz am eisernen Thron ein. Jon Snow soll der Nachtkönig sein, Daenerys ist eventuell schwanger, und vielleicht kommt Ned Stark zurück.

Sie verstehen nur Bahnhof? Cersei, Tyrion, Brienne, Arya, Bran, weiße Wanderer sind Schall und Rauch? Westeros, Essos, Dothraki – nichts? Dann haben Sie noch nie Game of Thrones gesehen. Die schlechte Nachricht: Am 14. April beginnt in den USA und tags darauf hier auf Sky die achte und letzte Staffel, danach ist der Seriengigant in der jetzigen Form Geschichte. Die gute Nachricht: Es ist nicht zu spät! DER STANDARD erklärt, was bisher geschah – kurz, bündig, kompakt – mit Anspieltipps. In sieben grob verkürzten Kapiteln, unabhängig von den Staffeln. Je nach Bedarf zur Einstimmung und Auffrischung.