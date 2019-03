Bifie wird in Bildungsministerium eingegliedert

Leistungsmessungen sollen auch den Schulen und Lehrern zur Verfügung gestellt werden

Salzburg – Das Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung (Bifie) wird in das Bildungsministerium eingegliedert. Das hat Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Donnerstag in Salzburg bekanntgegeben. Es bekommt auch einen neuen Namen und soll künftig "Institut des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen (IQS) heißen.

"Weniger Ideologie und mehr Fakten sind in der Bildungspolitik eine Notwendigkeit", sagte der Minister. Die evidenzbasierten standardisierten Leistungsmessungen an Schulen sollen künftig auch den Schulen eine Rückmeldung geben. Den Lehrerinnen und Lehrern sollen die Ergebnisse der Tests zukünftig rasch zur Verfügung stehen, um diese für gezielte Fördermaßnahmen einzusetzen.

Nicht alle Daten waren für Ministerium zugänglich

"Ich bin kein notorischer Zentralisierer", versicherte Faßmann. Doch die Neuorganisation sei nötig, damit die erhobenen Daten schneller in die Bildungspolitik einfließen können. "Bisher konnten viele Daten aus den Erhebungen vom Ministerium aus Datenschutzgründen nicht eingesehen werden."

Es bleibe aber ein "wissenschaftlich unabhängiges Institut", wie der Minister betont. Das werde auch gesetzlich festgeschrieben "Wir wollen keine geschönten Ergebnisse." Ein wissenschaftlicher Beirat, der vom Ministerium nach fachlichen Kriterien bestimmt wurde, soll sicherstellen, dass das IQS international anerkannte wissenschaftliche Grundsätze anwendet.

140 Mitarbeiter bleiben in Salzburg

Das neue Institut wird ab 1. Juli 2020 eine nachgeordnete Dienststelle des Bildungsministeriums sein, bleibt aber in Salzburg. Das freut wiederum Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), der zunächst leicht besorgt war, das Bildungsforschungsinstitut könnte nach Wien wandern. Die 140 Beschäftigten des ehemaligen Bifie werden in den Bundesdienst übernommen.

Auch die Direktorin des Bifie, Angela Weilguny, sieht die Neuorganisation positiv: "Wenn wir Teil des Systems sind, erwarten wir uns höhere Akzeptanz an den Schulen." Es würde auch die Rekrutierung der Mitarbeiter erleichtern, wenn diese im Bundesdienst arbeiten. "Wir generieren einen riesigen Datenschatz. Der muss mehr zugänglich werden", sagt Weilguny. (Stefanie Ruep, 28.3.2019)