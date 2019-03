Mit April werde "auf Wunsch der ORF-Geschäftsführung im Zuge einer Reorganisation der ORF-Facebook-Auftritt eingestellt"

Wien – ORF.at lässt seinen Auftritt auf Facebook sein, teilt der Sender am Donnerstag mit. Mit 1. April werde "auf Wunsch der ORF-Geschäftsführung im Zuge einer Reorganisation der ORF-Facebook-Auftritt eingestellt", heißt es in einer Stellungnahme.

Gestartet hatte ORF.at seinen Auftritt auf Facebook am 5. Dezember 2017. (red, 28.3.2019)