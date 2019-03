Neuer Dreisterner Juan Amador: "Das Ego ist sekundär"

Der gebürtige Deutsche holt mit seinem Restaurant Amador erstmals drei Sterne des Michelin-Guides nach Österreich. DER STANDARD traf ihn bei der Verleihung

2015 ist er der Liebe wegen nach Österreich gekommen, im Jahr darauf fasste er gastronomisch in Wien Fuß. 2017 war seine Küche dem Guide Michelin auf Anhieb zwei Sterne wert. Am Donnerstag bedankte sich Juan Amador auf Facebook für die schönste Zeit seines Lebens. Er hat als erster Koch in Österreich die Höchstbewertung des gewichtigen Guide Michelin erhalten: drei Sterne.



foto: neolith Juan Amador hat es als Erster geschafft, drei Sterne in Österreich zu erkochen.

STANDARD: Gab es den ominösen Anruf des Guide vorab, von dem man in der Branche spricht?

Amador: Ich schwöre, es hat keiner angerufen, ich habe es wirklich nicht gewusst. Natürlich arbeitet man darauf hin und bereitet sich vor, aber gerechnet habe ich nicht damit. Nie. Auch beide Male, als ich in Deutschland drei Sterne bekommen habe, habe ich es nicht erwartet.

STANDARD: Aber Sie sind es zumindest gewohnt, mit dem Druck umzugehen, nicht?



Amador: Natürlich kommt einem entgegen, wenn man das schon kennt. Und mit 50 ist das auch etwas anderes. Ehrlich gesagt bin ich hauptsächlich erleichtert.

STANDARD: Der Anspruch war aber schon immer ganz klar, drei Sterne auch in Wien zu bekommen?

Amador: Jeder, der zwei Sterne hat, hat auch den dritten im Blick. Natürlich haben wir auch deswegen das Konzept entsprechend reduziert, konzentriert und die Küche vergrößert. Das Ego ist sekundär. Es ist mir sehr wichtig, dass wir wirtschaftlich stabil bleiben. Ich habe ja nicht immer alles in meinem Leben richtig gemacht. Das möchte ich nicht noch einmal haben.



foto: polaris media/ markus bohl 2016 eröffnete Juan Amador in Grinzing Amadors Wirtshaus. 2017 wurde umgebaut, aus dem "Wirtshaus" wurde das Restaurant Amador.

STANDARD: Sie meinen die wirtschaftlichen Probleme an Ihrem ehemaligen Standort in Mannheim?



Amador: Ja. Und auch in Wien sind wir ja nicht nicht unbedingt im ersten Bezirk. Man muss schon 20 Minuten ins Taxi steigen, um zu uns zu kommen. Die Investitionen haben auch Geld gekostet, da helfen drei Sterne schon. Die Freude kommt wahrscheinlich später raus.

STANDARD: Über den beruflichen Höhepunkt mit 50? Oder was bringt die Zukunft?

Amador: Bestimmt noch gute fünf Jahre in der Küche. Aber mit 60 stehe ich sicher nicht mehr am Herd.

STANDARD: Dann auf den dritten und wahrscheinlich letzten dritten Stern ein Küchlein? (Das ein freundlicher Kellner in dem Moment in einer Flying Version vorbeibringt, Anm.)



Amador: Ich kriege die Jacke kaum zu. (Die Kochjacke, die zur Verleihung der drei Sterne des Guide Michelin überreicht wurde, Anm.) Sie ist eine Nummer zu klein, muss ich gestehen. Das ist die nächste Motivation, dass ich da reinpasse bis zum Sommer.

foto: paris tsitsos Juan Amador mit neuer Kochjacke.

(Nina Wessely, 28.3.2019)