Manchester United verpflichtet Erfolgscoach Solskjaer fix

Vertrag bis 2022 für Norweger – Als Mourinho-Nachfolger höchst erfolgreich

Manchester – Ole Gunnar Solskjaer ist bei Manchester United zum fixen Cheftrainer ernannt worden. Der Norweger wurde am Donnerstag mit einem Dreijahresvertrag belohnt, nachdem er die Red Devils wieder auf Kurs gebracht hatte. Unter dem 46-jährigen ehemaligen United-Stürmer gewann der Rekordmeister 14 von 19 Pflichtspielen.

Solskjaer hatte United im Dezember nach dem Rauswurf von Jose Mourinho übernommen und sofort gute Ergebnisse erzielt. Die Fixverpflichtung stand bereits seit Wochen im Raum. "Das ist der Job, von dem ich immer geträumt habe und ich bin mehr als erfreut, diesen Klub langfristig zu betreuen", sagte Solskjaer in einem Vereinsstatement.

Auf gutem Kurs

Als Solskjaer den Verein übernahm, lag United als Tabellensechster der Premier League elf Zähler hinter den Top Vier. Nach nur einer Niederlage in den darauffolgenden 13 Ligaspielen fehlen auf den Vierten Arsenal nun nur noch zwei Punkte, der Champions-League-Startplatz ist wieder greifbar. In der laufenden CL-Saison trifft United im Viertelfinale auf Barcelona. Im Achtelfinale wurde Paris Saint-Germain mit einem 3:1 in Paris noch eliminiert.

Solskjaer ist der vierte Trainer von United, seitdem sein Vorbild Sir Alex Ferguson 2013 zurückgetreten ist. Unter David Moyes, Louis van Gaal und Mourinho (Europa-League-Sieg 2017) fuhr United nicht die erwünschten Ergebnisse ein. Solskjaer gewann gleich seine ersten sechs Ligaspiele und übertraf damit den Rekord von Klublegende Sir Matt Busby. Spieler und Fans lobten den Norweger für die Rückkehr zum unter Mourinho wenig gesehenen Offensivfußball.

"Zu Hause"

"Vom ersten Tag an, als ich hier war, fühlte ich mich bei diesem besonderen Klub zu Hause. Es war eine Ehre, hier Spieler zu sein und dann auch meine Karriere als Trainer zu starten", sagte Solskjaer, der 2008 in Manchester als Betreuer im Nachwuchsbereich begonnen hatte. Für die Profis hatte er elf Saisonen gespielt und unter anderem das entscheidende Tor im Finale der Champions League 1999 gegen Bayern München erzielt. Der stellvertretende Klubvorsitzende Ed Woodward strich Solskjaers "tiefes Verstehen der Kultur des Klubs" hervor.

Ursprünglich stand Solskjaer bei Molde FK unter Vertrag, der in den Wintermonaten spielfreie norwegische Klub gab einst bekannt, den Trainer nur "verliehen" zu haben. Im März sagte Solskjaer indes, dass der Vertrag mit Molde ausgelaufen sei. (APA, 28.3.2019)