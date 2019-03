Vorübergehend zieht wieder der Frühling ins Land

Warmes und sonniges Wetter über das Wochenende hinaus, dann kommt Kaltfront

Wien – Vorübergehend stellt sich der Frühling ein: Es wird über das Wochenende hinaus warm und sonnig, prognostizierte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Am Montag stören erste Regenwolken den immer noch freundlichen Wettercharakter, am Dienstag wird dann von Westen her eine neue Kaltfront erwartet.

In der Osthälfte halten sich am Freitag zunächst Restwolken, die im Lauf des Tages auflockern. Im Westen und Süden überwiegt den ganzen Tag der Sonnenschein, meist ist es sogar wolkenlos. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Ost. Die Frühtemperaturen liegen bei minus zwei bis plus sechs Grad, die Nachmittagstemperaturen bei elf bis 18 Grad.

Bis zu 21 Grad am Samstag

Hochdruckeinfluss sorgt am Samstag für sehr sonniges Wetter, einzig ein paar hohe Wolkenfelder können den Sonnenschein etwas dämpfen. Es ist nur schwach windig bei Frühtemperaturen um minus drei bis plus vier Grad und Tageshöchsttemperaturen von 15 bis 21 Grad.

Hoher Luftdruck sorgt auch am Sonntag in den meisten Landesteilen für überwiegend sonniges und trockenes Wetter. Vor allem während der Nachmittagsstunden ziehen jedoch von Norden her ein paar harmlose Wolken durch. Der Wind weht schwach, gebietsweise auch mäßig aus West bis Nord. Die Temperaturen umspannen in der Früh minus ein bis plus sechs Grad und steigen auf frühlingshafte 13 bis 19 Grad.

Nicht mehr ungestörtes Wetter

Am Montag scheint weiterhin meist die Sonne. Das freundliche Wetter bleibt allerdings nicht mehr ungestört. Immer wieder ziehen ein paar dichtere Wolken durch und sorgen um den Alpenhauptkamm herum vereinzelt für kurze Regenschauer. Die Schneefallgrenze liegt bei 1.500 Metern Seehöhe. Der Wind weht mäßig, im Norden und Osten mitunter auch lebhaft aus Nord bis Südost. Null bis acht Grad zeigt das Thermometer in der Früh, die Nachmittagstemperaturen sind mit elf bis 18 Grad erreicht.

Aufziehende Kaltfront am Dienstag

Auf einen noch sonnigen Start in den Dienstag folgen zunehmend dichte Wolken einer aufziehenden Kaltfront. Bis zum Abend werden von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich sowie in Osttirol verbreitet Regenschauer erwartet, mitunter auch Gewitter. Der Wind weht zunächst mäßig bis lebhaft aus Ost bis Süd, mit der Kaltfront dreht er zunehmend auf westliche Richtungen. In der Früh bekommt es null bis sieben Grad, tagsüber zwölf bis 18 Grad. (red, APA, 28.3.2019)