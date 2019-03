SPÖ attackiert Innenminister: "Herr Kickl, Sie haben uns de facto wehrlos gemacht!"

Der Innenminister nennt neue Einzelheiten zum Terroristen von Christchurch, dieser war mit Österreichern in Nordkorea – Tumult bei Parlamentsdebatte

Wien – Nicht zuletzt wegen der publik gewordenen Spende des Moscheen-Attentäters im neuseeländischen Christchurch an Identitären-Sprecher Martin Sellner gab Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) am Donnerstag eine Erklärung im Nationalrat zum jüngsten Stand der Ermittlungen ab. Wie berichtet, fand bei Sellner deswegen eine Hausdurchsuchung statt.

In seiner Rede hielt Kickl unter anderem fest, dass die größte Gefahr immer noch vom islamistischen Terror ausgehe – die Sicherheitslage in Österreich habe sich "in keiner Weise verändert", Österreich gelte "nicht als eines der primären Zielländer" von Terror. Vom Terrorakt in Neuseeland selbst, bei dem 50 Menschen ermordet wurden, zeigte sich Kickl "entsetzt und betroffen".

Neu bei Kickls Ausführungen war, dass der Attentäter seine Nordkorea-Reise im Jahr 2014 in einer Gruppe unternahm, in der sich auch drei Österreicher befanden. Aufgabe auch der österreichischen Sicherheitsbehörden sei es nun, die Hintergründe der Tat genauestens aufzuarbeiten und allen Hinweisen und Spuren nachzugehen, das betreffe auch mögliche Verstrickungen und Netzwerke hierzulande – es könnten dabei aber "auch umgekehrt Befürchtungen entkräftet werden".

Eine Woche in Österreich

Dazu gab Kickl weitere Eckdaten zum hiesigen Aufenthalt des Christchurch-Attentäters bekannt: Dieser habe Österreich vom 27. November bis zum 4. Dezember 2018 aus Ungarn kommend bereist, 2.000 Kilometer per Leihauto zurückgelegt und sei dann in die estnische Hauptstadt Tallinn weitergereist.

Die Behörden seien nun am Ermitteln, ob es Kontakte zu extremistischen Personen, Gruppierungen oder Netzwerken in Österreich gegeben habe. Derzeit seien solche "nicht bekannt", es gebe nur den Nachweis einer Spende an Identitären-Sprecher Sellner, deren Motiv und Umstände man untersuche. Kickl erinnerte daran, dass umgehend ein Auflösungsverfahren durch die Landespolizeibehörden eingeleitet wurde, und zwar gegen zwei Vereine in Graz und einen in Linz.

Auch von Ermittlungen gegen das von deutschen Bundeswehr- und Sicherheitsbehördenmitgliedern gebildete Netzwerk "Schattenarmee" sprach der Minister, die sich auf den "Tag X" eines Systemumsturzes vorbereitet und Todeslisten angelegt hatten. Dazu erinnerte er an die Festnahme eines mutmaßlichen irakischen Terroristen in einem Wiener Gemeindebau, der Anschläge gegen die Deutsche Bahn geplant haben soll.

All das wertete Kickl als Beleg dafür, dass die Zusammenarbeit des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung mit ausländischen Partnerdiensten hervorragend funktioniere und das BVT seinen gesetzlichen Aufgaben in vollem Umfang nachkomme.

Empörung und Stehpräsidiale

SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried hielt zu Kickls Erklärung fest, dass das Gespenst des Rechtsextremismus in Österreich "zur Plage zu werden" drohe. Angesichts der Affären rund um den Verfassungsschutz, im Zuge derer unter anderem die Leiterin des Rechtsextremismusreferats "aus dem Amt gemobbt werden" sollte, rief Leichtfried dem Innenminister entgegen: "Herr Kickl, Sie haben uns de facto wehrlos gemacht!" Dazu erwähnte er, wie Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ), ebenfalls auf der Regierungsbank, die Identitären auf Facebook "hofiert" habe und wie Kickl selbst Reden vor solchem Publikum gehalten habe.

FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz, als Nächster am Rednerpult, hielt daraufhin ein Foto von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit Sellner in die Kameras, das offenbar im Zuge von dessen Straßenwahlkampf angefertigt wurde, und fragte in Richtung Opposition: "Das ist unser Staatsoberhaupt Van der Bellen, aber da sind Sie blind!" Als Rosenkranz auch noch die frühere Tätigkeit von Altbundespräsident Heinz Fischer für die österreichisch-nordkoreanische Gesellschaft erwähnte, forderte Kai Jan Krainer von der SPÖ eine achtsamere Vorsitzführung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) ein.

Der berief prompt eine Stehpräsidiale ein – und mahnte die Abgeordneten nach der Besprechung wegen des "heiklen Themas" zu mehr Sorgfältigkeit bei der Wortwahl, aber auch bei den Zwischenrufen. (Nina Weißensteiner, 28.3.2019)