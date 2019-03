Hasspostings bei Philippa Strache gegen SPÖ-Politikerin

Umweltstadträtin Sima (SPÖ) wirft Strache vor, Hassbeiträge gezielt zu befeuern – Interviewaussagen seien verkürzt dargestellt worden

Philippa Strache (FPÖ), Frau von Vizekanzler Heinz-Christian Strache, soll Hass gegen die Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ) gezielt befeuert haben. Das wirft die Wiener SPÖ-Politikerin der Tierschutzbeauftragten der FPÖ aktuell vor. So hatte Strache einen Beitrag auf Facebook verfasst, in dem sie Sima attackierte. Konkret ging es um die Pläne von Sima, dafür zu sorgen, dass es "wie in anderen Städten auch, keine Listenhunde in Wien mehr gibt". Strache hatte auf ein Interview von Sima verwiesen, in welchem sie das ankündigt, jedoch weggelassen, dass dies langfristig geplant ist.

Juristische Schritte

Daraufhin folgte eine Welle an Hassbeiträgen – ein Nutzer schrieb etwa: "habts ka Patrone mehr über ???... für so a Kübl?", ein anderer bezeichnete Sima als "Abschaum". Die Plattform "FPÖ Fails" sammelte die Postings. Sima zeigt sich nun empört: Strache würde diesen "gezielt befeuern". Sie kündigt an, nun rechtliche Schritte zu prüfen. Nach Simas Posting und Medienberichten entfernte Strache die Hasspostings von ihrer Seite – zuvor waren diese lange dort stehen geblieben.

Schärfere Gesetzeslage

Wiens Gemeinderat hatte im November Verschärfungen bei der Tierhaltung beschlossen – etwa eine Beißkorb- und Kurspflicht bei bestimmten Kampfhunden. Zudem gibt es künftig für Hundehalter ein Alkohollimit von 0,5 Promille. Straches Partei hatte sich klar gegen die neuen Vorgaben ausgesprochen. (red, 28.3.2019)