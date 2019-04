Wer stirbt in "Game of Thrones", Staffel 8? Wir sehen tote Menschen

Überlebt Cersei? Bringt Jon Danaerys um? Oder gibt es gar ein Happy End? Im Podcast gehen wir Theorien nach, und jede darf sich ein Ende wünschen

SPOILERALAAAAAAAAAAAAAARMMMMMMMM!!!!!! Wer nix wissen will, hört bitte sofort zu lesen auf. Danke. Alle anderen: Willkommen zum Serienreif-Podcast über alle wichtigen Fragen zum "Game of Thrones"-Ende:



Wen bringt Arya noch um? Wer ist der Night King, und was will er? Packeln Tyrion und Cersei irgendwas, wovon wir noch nichts wissen? Wer überlebte den Fall der Mauer, und wer wird aus der Schlacht um Winterfell als Sieger hervorgehen? Überlebt überhaupt irgendwer das Ende der achten Staffel von "Game of Thrones"?

Fragen über Fragen. Am 15. April beginnt in Österreich der Anfang vom Ende. Dann ist die erste Folge der letzten Staffel von "Game of Thrones" auf Sky abrufbar. Kaum eine Serie schafft es, über so lange Zeit so viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Gut, die PR-Maschinerie dahinter läuft auch nicht gerade geräuschlos. Nichtsdestotrotz: Seit wir wissen, dass das große Ende der Geschichte von Feuer und Eis naht, spekulieren nicht nur wir, wie es ausgeht.

Das Internet quillt über mit Theorien mögliche Todesfälle, geheime Verbindungen und überraschende Wendungen. Ganz im Sinne des nerdigen Fantums haben sich auch die STANDARD-Podcasterinnen zusammengesetzt und darüber geredet, wer vielleicht Cersei Lannister umbringen wird, ob Jon und Danaerys ein Liebes- oder ein Hasspaar werden und sich vielleicht auch gegenseitig töten, wer auf dem Thron landet und was der Night King und seine White Walker überhaupt wollen, außer alle zu töten. (Anya Antonius, Michaela Kampl, Daniela Rom, 4.4.2019)

Schauen Sie "Game of Thrones" mit uns! Am 15. April drücken wir um 20 Uhr die Play-Taste und ziehen uns die erste Folge der achten Staffel rein. Seien Sie dabei!