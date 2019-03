Ganztagsschulen: Faßmann will Ausbau, aber keine Pflicht

Wissen: Nachmittagsbetreuung für Schüler

Insgesamt besuchten im Schuljahr 2016/17 rund 17 Prozent der Schüler in Österreich eine schulische Nachmittagsbetreuung (ohne Horte), die Hälfte davon alle fünf Schultage in der Woche. Angeboten wird sie an etwas mehr als einem Drittel der Schulen. Nach Bundesländern betrachtet am niedrigsten ist das Ausmaß in Niederösterreich, Tirol und Vorarlberg – in allen drei Ländern wird Nachmittagsbetreuung an weniger als einem Viertel der Schulen angeboten und von weniger als zehn Prozent der Schüler in Anspruch genommen. Am höchsten ist die Beteiligung in Wien und im Burgenland (jeweils mehr als ein Drittel der Schulen und ein Viertel der Schüler).