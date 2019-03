Chinas Ministerpräsident will Märkte für Ausländer weiter öffnen

Fortschritte bei Handelsgesprächen mit USA, auch bei sensiblem Thema des erzwungenen Technologietransfers

Boao/Washington – Chinas Ministerpräsident Li Keqiang stellt ausländischen Banken und Versicherern einen breiteren Marktzugang in Aussicht. Zudem werde die Volksrepublik eine überarbeitete Negativ-Liste für ausländische Investoren herausgeben und Regeln für ausländische Käufe börsennotierter chinesischer Unternehmen auflegen, sagte Li während des jährlichen Boao Forums.

Auch eine Zinssenkung sagte Li zu, ohne jedoch konkret zu werden.

In allen Bereichen vorangekommen

Nach Angaben amerikanischer Regierungsvertreter haben die USA und China unterdessen Fortschritte bei den Bemühungen zur Lösung ihres Handelsstreits gemacht. Man sei in allen Bereichen vorangekommen, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. Das gelte auch für das besonders sensible Thema des erzwungenen Technologietransfers, wo es beispiellose Bewegung gegeben habe.



China habe Vorschläge gemacht, die weiter gingen als in der Vergangenheit, sagte einer der vier Regierungsvertreter. Dies lasse auf ein Abkommen hoffen, das nach Vorstellung der USA strukturelle Änderungen in der chinesischen Wirtschaft beinhalten müsse.

Diesen Donnerstag werden der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin für eine neue Gesprächsrunde in Peking erwartet. Kommende Woche soll es dann in Washington weitergehen. (APA. 28.3.2019)