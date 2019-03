Von Migranten gekapertes Schiff von Maltas Armee befreit

Handelsschiff nahm Migranten auf, diese zwangen den Kapitän zu Fahrt nach Malta

Rom/Valletta – Das von geretteten Migranten gekaperte Handelsschiff "El Hiblu 1" ist vor Malta von der maltesischen Armee aus der Gewalt der Entführer befreit worden. Das berichtete die Zeitung "Times of Malta". Der Kapitän hatte bestätigt, dass er nicht die Kontrolle über das Schiff habe, berichteten die maltesischen Behörden in einer Pressemitteilung am Donnerstag. An Bord befinden sich 108 Migranten, darunter 31 Frauen.

Malta entsendete einige Schiffseinheiten und Hubschrauber zu dem Handelsschiff mit Flagge des Inselstaates Palau. Spezialeinheiten gingen an Bord und übergaben dem Kapitän wieder das Kommando. Das Schiff wird nun nach La Valletta eskortiert. Hier soll die Polizei Ermittlungen einleiten. Erwartet wird, dass die "El Hiblu 1" gegen 8.30 Uhr in La Valletta eintrifft.

"Es sind keine Schiffbrüchigen, es sind Piraten", sagte Italiens Innenminister Matteo Salvini am Mittwoch. Das Handelsschiff habe im Mittelmeer eine Gruppe Migranten vor der libyschen Küste aufgenommen, dann aber etwa sechs Seemeilen vor der Hauptstadt Tripolis plötzlich den Kurs Richtung Nord geändert. (APA, 28.3.2019)