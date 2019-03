Wer darauf wartet, endlich Mays Nachfolge anzutreten

foto: ap/lawless

Boris Johnson

Eine Zeit lang war es ruhig um den 54-jährigen früheren Londoner Bürgermeister und Außenminister – und nunmehr fürstlich entlohnten Zeitungskolumnisten. Doch nun, wo ein Ende der Ära May dräut, ist er wieder da. So sehr will er Premierminister werden, dass er, der Brexiteer, sogar Mays Deal mit der EU durch das Parlament verhelfen will, Hauptsache May geht.