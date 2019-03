Spekulieren über Mays Rücktrittsdatum

Kurz vor weiteren Brexit-Abstimmungen machte sich Ratspräsident Tusk für eine lange Nachdenkpause stark. Und May glaubte weiter an ihre Chance.

Eine Aussprache von Ratspräsident Donald Tusk und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker mit den Abgeordneten im Europäischen Parlament gehört nach jedem EU-Gipfel zur Routine. So war das auch am Mittwoch gedacht, als Tusk die Beschlüsse der Staats- und Regierungschefs vom vergangenen Freitag erläuterte. Neben dem Ziel des Aufbaus enger Handelsbeziehungen zu China hatte man, wie berichtet, vor allem zwei konkrete Optionen zum Brexit beschlossen, die der britischen Regierung von Theresa May und dem Unterhaus bis 12. April blieben, berichtete Tusk: Entweder stimme das Parlament in London dem vereinbarten EU-Austrittsvertrag zu. Dann werde das Vereinigte Königreich ab 22. Mai formell nicht mehr EU-Mitglied sein.

"Persönliche Anmerkung"

Doch sollte London den Deal ablehnen, dann müssten die Briten erklären, wie sie sich die Zukunft vorstellen, sagte Tusk: entweder den Austrittsvertrag zurückziehen ("revoke") oder einen ungeregelten ("no deal") Brexit hinnehmen oder aber einen neuerlichen Aufschub beantragen. So weit, so klar.

Dann aber wartete der Ratspräsident mit einer "persönlichen Anmerkung" auf: Er habe sich "für einen längeren Aufschub des Brexits ausgesprochen", damit das Vereinigte Königreich "seine Brexit-Strategie überdenken kann". Das würde bedeuten, dass das Land an den EU-Wahlen teilnehmen müsste, fuhr Tusk fort, er sage ganz klar in Richtung jener, die das als unpassend sähen, "eine solche Sicht ist unakzeptabel".

Dafür erntete der Ratschef viel Applaus im Plenum. Er verwies auch darauf, dass man nicht sechs Millionen Briten ignorieren könne, die sich per Internet-Petition für ein "Revoke" ausgesprochen hätten, und eine Million, die in London auf die Straße gegangen seien. Mehrere Fraktionschefs begrüßten die Idee eines zweiten Referendums, rechte Abgeordnete lehnten das scharf ab.

Offenes Buch Sphinx

Kommissionschef Juncker bekräftigte die Aussagen von Tusk: Wenn man die Sphinx und Großbritannien vergleiche, so sei die Sphinx "ein offenes Buch".

Knapp zwei Jahre lang hatte es so ausgesehen, als würde dieser Freitag den EU-Austritt Großbritanniens markieren. Doch dann gewährte der Europäische Rat den Briten vergangene Woche Aufschub. Am Mittwoch verdichteten sich in London die Hinweise, dass der 29. März vielleicht doch noch historische Bedeutung erlangen könnte: als Datum, an dem das Unterhaus dem Scheidungspaket im dritten Anlauf die Zustimmung erteilt. "Das ist der beste Weg, um den Brexit in die Tat umzusetzen", wiederholte sich Premierministerin May nicht zum ersten Mal. Offenbar hat die Chefin einer konservativen Minderheitsregierung ermutigende Signale von den Brexit-Hardlinern in den eigenen Reihen erhalten.

Noch bevor May vor ihrer Fraktion sprechen sollte, hatten führende Partei-Rechte erkennen lassen, dass sie von der Premierministerin ein klares Signal erwarteten, zu welchem Zeitpunkt sie ihr Amt aufgeben wolle – und dies könne einer Zustimmung im dritten Anlauf den Weg ebnen.

Wer kommt nach May?

Unter den Brexit-Befürwortern – außerhalb und innerhalb der Regierung – gilt es als ausgemacht, dass Großbritannien in den bevorstehenden Verhandlungen über die zukünftige politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der EU eine neue Führung braucht. Sie stehe "voll und ganz hinter dem Austrittsvertrag", versicherte Parlamentsministerin Andrea Leadsom. Ob dies auch für die Zukunft gelte? "Das ist eine Angelegenheit für die Premierministerin."

Gebannt verfolgten politische Beobachter jeden Halbsatz jener Brexit-Vorkämpfer, die wie Jacob Rees-Mogg nicht nur zweimal gegen den Vertrag gestimmt, sondern im Dezember auch der Parteichefin das Vertrauen entzogen hatten. Er neige nunmehr dazu, dem Vertrag doch noch zuzustimmen, denn: "Ein halber Laib ist besser als gar kein Brot."

Allerdings wollte der Katholik Rees-Mogg seine Stimme von der Meinung der nordirischen Unionistenpartei DUP abhängig machen – und damit ausgerechnet von einer protestantischen Partei, die die politische Mitbestimmung der Katholiken in Nordirland so ablehnte, dass sie dem Friedensabkommen vom Karfreitag 1998 die Zustimmung verweigerte. "Wir dürfen hoffen", scherzte der Oxforder Verfassungshistoriker Stewart Wood auf Twitter: "Das Schisma nach der Reformation kann doch noch überwunden werden."

Kapriolen schlug die Brexit-Debatte auch in der oppositionellen Labour Party. Außenhandelssprecher Barry Gardiner – ein Vertrauter des bekanntermaßen EU-skeptischen Parteichefs Jeremy Corbyn – positionierte seine Partei gegen den Verbleib in der EU.

Das führte zu einem Sturm der Entrüstung, schließlich sah sich die Parteiführung zu einem klärenden Wort gezwungen: In der abendlichen Abstimmung über mögliche Auswege aus der Brexit-Blockade werde es einen Fraktionszwang für ein zweites Referendum geben. Der Antrag der früheren Außenministerin Margaret Beckett sieht die Zustimmung zu Mays Deal unter der Bedingung vor, dass dieser vor der endgültigen Ratifizierung dem Volk vorgelegt wird. Lehnen die Wähler den Deal ab, würde Großbritannien in der EU verbleiben.

Viele Varianten

Die für den späten Abend vorgesehenen nichtbindenden ("indicative") Abstimmungen sollen dem Willen einer parteiübergreifenden Allianz zufolge Möglichkeiten zu einem Kompromiss ausloten. Als Wortführer agierte der erfahrene frühere Tory-Kabinettsminister Oliver Letwin.

Abgestimmt werden sollte über mindestens ein halbes Dutzend von insgesamt 16 Möglichkeiten, die von Abgeordneten vorgeschlagen wurden. Diese reichen vom "Revoke" über ein zweites Referendum bis hin zu einem "weichen" Brexit, bei dem man in Binnenmarkt und Zollunion verbleiben würde.

Doch auch die No-Deal-Variante findet weiterhin Anhänger. Erst nach dem Votum, dem am Montag weitere folgen sollen, wollte die Regierung dem Parlament jene Verordnung vorlegen, die die beiden neuen möglichen Austrittstermine – 12. April und 22. Mai – im britischen Recht verankern soll. Damit setzt Westminster die am Freitag im Europäischen Rat vereinbarten Bestimmungen um. (Thomas Mayer aus Straßburg, Sebastian Borger aus London, 27.3.2019)