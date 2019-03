Trump: Russland muss raus aus Venezuela

Landung von zwei russischen Militärflugzeugen mit fast 100 Soldaten an Bord ist "unnötige Provokation"

Washington/Caracas – US-Präsident Donald Trump hat die russischen Truppen in Venezuela zum Verlassen des Landes aufgefordert. "Russland muss raus", sagte Trump am Mittwoch während eines Treffens mit der Frau des venezolanischen Oppositionsführers Juan Guaidó, Fabiana Rosales, in Washington.

Auf die Frage, wie dieses Ziel erreicht werden könnte, sagte Trump: "Wir werden sehen. Alle Optionen sind auf dem Tisch." Vize-Präsident Mike Pence bezeichnete die Landung von zwei russischen Militärflugzeugen mit fast 100 Soldaten an Bord als "unnötige Provokation".

Neben dem politischen Ringen zwischen Guaido und Präsident Maduro wird Venezuela erneut von einem massiven Stromausfall heimgesucht. Millionen Venezolaner waren auch am Mittwoch ohne Strom. Die regierende sozialistische Partei beschuldigt die USA, das Stromnetz bewusst lahmzulegen. Andere führen die Stromausfälle auf die schlechte Wartung des Netzes und seit Jahren fehlende Investitionen zurück. (APA, 27.3.2019)