Grazer Uni-Klinik muss Herztransplantationen stoppen

Zu geringe Fallzahlen und öffentlich gewordene Fehler bei Transplantationen brachten die Krankenanstalten-Holding in Zugzwang

Graz – Das Grazer Universitätsklinikum wird in nächster Zukunft keine Herztransplantationen mehr durchführen. Das ist die weitreichende Konsequenz, die die steirische Krankenanstaltengesellschaft (Kages) nach massivem öffentlichem Druck ziehen musste.

In den vergangenen Wochen waren schwere Behandlungsfehler und fachliche Mängel bei Transplantationen bekannt geworden, die in einem Fall dokumentiert tödlich verliefen. Die Witwe eines 60-jährigen Patienten hatte sich nach dem Tod ihres Mannes, der ein neues Herz hätte bekommen sollen, an die Öffentlichkeit gewandt. Sie sprach von einer "verpfuschten Transplantation" und will die Staatsanwaltschaft einschalten.

Kages-Vorstandsvorsitzender Karlheinz Tscheliessnigg teilte schließlich am Mittwoch mit, dass sich das Unternehmen und das Universitätsklinikum "dazu entschlossen haben, das Herztransplantationsprogramm bis auf Weiteres auszusetzen und diesen Kompetenzbereich mittelfristig neu aufzubauen". Offensichtlich will man sich in Graz also nicht endgültig von dem prestigeträchtigen Operationsfeld verabschieden.

Tödlicher Ausgang

Jene zehn Patienten, die aktuell auf ein Spenderherz warten, würden jedenfalls umgehend von einem der beiden Zentren in Österreich übernommen, sagt Tscheliessnigg. Infrage kommen Wien und Innsbruck.

Im Jahr 2018 seien in Graz vier Herztransplantationen durchgeführt worden. "Ziel ist es, in Zukunft die Fallzahlen auf ein höheres Niveau zu bringen", ergänzt der ärztliche Direktor des LKH, Wolfgang Köle. Genau hier liegt der Kern des Problems. Graz hatte in der Vergangenheit zu geringe Fallzahlen. Laut der steirischen Patientenombudsfrau Renate Skeldar wurden 2015 lediglich drei, 2016 eine – die tödlich ausging – und 2017 keine einzige Herztransplantation durchgeführt.

Die Fallzahl müsste zumindest zweistellig sein, sagt Skledar im STANDARD-Gespräch. Kärnten hatte sich schon vor Jahren wegen zu geringer Fallzahlen von Transplantationen zurückgezogen.

"Es ist zum Fremdschämen"

Es sei ja nicht nur die Operation an sich anspruchsvoll, sondern auch die Logistik und das gesamte Operationsumfeld, sagt Skledar. Zuletzt sei aufgrund der fehlenden Koordination "eine Situation entstanden, dass ein Herz zur Transplantation angefordert worden ist, aber letztlich kein Arzt zur Verfügung stand".

Skledar weist noch auf einen weiteren Kritikpunkt hin: Es gehe um den "menschlichen Umgang". Skledar: "Auch wenn die Sachlage nach Behandlungsfehlern klar ist, wird um jeden Cent gefeilscht. Da geht es manchmal um wenige Euro, die im Beisein der Patienten heruntergehandelt werden. Es ist zum Fremdschämen." (Walter Müller, 27.3.2019)